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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatına söz verdi.

Avukat, Ankara Adliyesi'nde daha önce görülen başka duruşmalarda izdiham yaşandığını belirterek, müvekkilinin duruşmaya katılamayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun benzer suçlardan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılandığını hatırlatan avukat, dosyanın bu mahkemedeki dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için ihtarda bulunulmasını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine müzekkere yazılarak "birleştirme" yönünden muvafakat verilip verilmeyeceğinin sorulmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması amacıyla ihtarda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı 6 Ocak 2027'ye erteledi.

İddianameden

İddianamede yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan ve 4 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Selahattin Demirtaş'ı işlediği sabit olan suçlardan dolayı övdüğü savunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü söyleşisinde "YPG bizim için terör örgütü değildir. YPG, kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur." dediği aktarılan dilekçede, "Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla, YPG'yi bağımsızlık ve özgürlük savaşçıları olarak gördüğünü açıkça beyan etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şikayet dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 2016-2019 yıllarındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmalarında FETÖ ve terör örgütü PKK mensuplarını övdüğü ileri sürüldü.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in savunma dilekçesi de yer aldı.

Bu dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkındaki soruşturmaya konu edilen beyanlarının, kişisel görüş çerçevesinde yapılmış siyasi değerlendirme mahiyetinde olduğu öne sürüldü ve bu nedenle şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.

İddianamede, "Şüphelinin beyanlarının kamu düzenini bozmaya elverişli boyutta olması, toplumun dirlik ve düzeni açısından açık, yakın ve somut bir tehlike hali yaratacak koşullarda bulunması nedeniyle atılı zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer verilerek, Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA