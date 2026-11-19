Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun CHP'den istifa ederek Ak Parti'ye katılmasına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Güney, "Üzgünüz ama umutsuz değiliz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM HİKAYEMİZ EN AZ 30 YILLIK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnan Güney, yaşanan gelişmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bin kez budadılar körpe dallarımızı bin kez kırdılar. Dün başlamadık, bugün bitmedik. Bizim hikayemiz en az 30 yıllık. Bu hikayenin sahibi Beyoğlu halkıdır, emaneti de başımızın üstündedir. Üzgünüz ama umutsuz değiliz. Bu da geçer ya hu…"

9 BELEDİYE BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Ak Parti'nin bugün düzenlediği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda toplam 9 belediye başkanı ve başkan vekili Ak Parti'ye katıldı. Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan isimler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da yer aldı.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, 16 Kasım'da CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. Karaahmetoğlu, bugün Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaahmetoğlu'na parti rozetini taktı.

BEYOĞLU'NDA DÖRT MECLİS ÜYESİ DE YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Beyoğlu Belediyesi'nde parti değişiklikleri Karaahmetoğlu ile sınırlı kalmadı. CHP'li belediye meclis üyeleri Işık Öğütçü, Gülçin Arslantaş, İcla Toprak ve Necip Şentürk de partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

İlgili Haberler