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Aydın'ın İncirliova ilçesinde arkadaşıyla kahve içtikten sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Evin Şirip'e otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Düğünlerde şarkı söylediği öğrenilen Şirip'in ölümüyle ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İncirliova ilçesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı'nda meydana geldi. Gülseri Ç. (22) yönetimindeki 09 DK 875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Evin Şirip'e (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen genç kız ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şirip, tedavi altına alındı. Ancak 17 yaşındaki genç kız, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ARKADAŞIYLA KAHVE İÇİP EVİNE DÖNÜYORDU

Evin Şirip'in kazadan önce ilçede bir arkadaşıyla buluşarak kahve içtiği, ardından evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi. Düğünlerde şarkı söylediği belirtilen Şirip'in cenazesinin, memleketi Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Gülseri Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı