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Safra kesesindeki taşlar nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün bugün için yapılması planlanan ameliyatı, kan değerlerinin uygun seviyeye gelmesinin beklenmesi nedeniyle ertelendi. Hastanede tedavisi süren sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan menajeri Erden Demir, Bingöl'ün genel durumunun iyi olduğunu bildirdi.

AMELİYATI NEDEN ERTELENDİ?

16 Kasım akşamı rahatsızlanarak İstanbul'daki Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'ne kaldırılan Yavuz Bingöl'ün safra kesesinde taş tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından doktorlar, sanatçının safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar verdi.

Milliyet'in haberine göre; Bingöl'ün kullandığı ilaçların kan değerleri üzerindeki etkisi nedeniyle operasyonun ertelenmesine karar verildi. Doktorlar, ameliyat öncesinde sanatçının kan değerlerinin uygun seviyeye gelmesini beklemeye başladı.

MENAJERİNDEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sanatçının menajeri Erden Demir, Bingöl'ün genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

TEMMUZ AYINDA DA AMELİYAT GÜNDEME GELMİŞTİ

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz temmuz ayında da safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmişti. Doktorunun uçak yolculuğuna izin vermediğini açıklayan sanatçı, o dönemde ameliyat olması gerektiğini ancak operasyonu ileri bir tarihte yaptırmayı düşündüğünü söylemişti.

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