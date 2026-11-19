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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr Kulübünü ziyaret etti. Ziyaret sırasında Senegalli yıldız Sadio Mane ile de bir araya gelen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, iki futbolcuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

RONALDO VE MANE İLE AYNI KAREDE

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın Al Nassr ziyareti sırasında çekilen fotoğraf, kulübün resmi hesabından yayımlandı. Fotoğrafta İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve Senegalli futbolcu Sadio Mane eşlik etti.

FOTOĞRAFI AL NASSR KULÜBÜ YAYIMLADI

Ziyarete ilişkin görüntü doğrudan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr tarafından kamuoyuna sunuldu. Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile çekilen hatıra fotoğrafı, ziyaretin ardından kulübün yayımladığı görüntüler arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi