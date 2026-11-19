YALOVA'da şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un (52) ölümüne ilişkin kardeşi Kader Tut'un avukatları, Sultan Nur Ulu (25) ve Kervan E. hakkında yeni suç duyurusunda bulundu. Olay gecesine ait ses kayıtlarında müzik ve konuşmaların altında kaldığı belirtilen dip seslerin, erkek sesinin ve olay saatindeki internet görüşmelerinin tespit edilmesi talep edildi.

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılırken, Sultan Nur Ulu hakkında 'Yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tuğyan Ülkem Gülter, annesini 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılanmasına başlanan Sultan Nur Ulu hakkında da yurt dışı çıkış yasağı verildi.

SES KAYITLARINDA 'AT' VE 'ATLA CAMDAN' SÖZLERİ

Dosyada daha önce Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtlarına ilişkin iki ayrı uzman raporu hazırlatıldı. 28 Ekim 2026 tarihli ilk rapor ile 6 Kasım 2026 tarihli ikinci raporda, Güllü'ye atfedilen 'Bırak beni' ve 'Bırak', Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'At', Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen 'Atla camdan' ve 'Koş annem yok koş' ifadeleri yer aldı. İkinci raporda Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen 'Ben kapattım kameraları' ve 'Nasıl yapacağımı düşünüyorum' sözleri de dikkat çekti.

ERKEK SESİ ESKİ NİŞANLIYA MI AİT?

Uzman raporlarında güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu belirtilen konuşmalar da çözümlendi. İlk raporda erkek sesine atfedilen 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?', 'Kapıyı kapat', 'Şeref yok' ve 'Atsın' ifadeleri kaydedilirken, ikinci raporda "Hayır", 'Görmek istemiyorum' ve 'Atla camdan' sözlerine yer verildi. Ancak raporlarda erkek sesinin kime ait olduğuna ilişkin kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi. Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, kayıtlarda bulunduğu belirtilen erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E.'ye ait olabileceği iddiasıyla Kervan E. ve Sultan Nur Ulu hakkında cinayete iştirak gerekçesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

EVDE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ VAR MIYDI?

Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut da Bursa Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ek beyan dilekçesi sundu. Dilekçede; olay sırasında evde üçüncü bir kişinin bulunup, bulunmadığının araştırılması istendi. Evde kullanılan telefonlar üzerinden başka kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, görüşmeye katılan kişilerin, telefonların, cihazların ve uygulama hesaplarının belirlenmesi talep edildi. Ayrıca olay saatleri dikkate alınarak daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi, telefonların konum ve iletişim verilerinin karşılaştırılması ve dijital materyaller üzerinde teknik inceleme yapılması istendi.

Öte yandan Tuğberk Yağız Gülter'in avukatlarının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru üzerine dosyaya sunulan yeni deliller için gerekli yazışmalar tamamlandı. Deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilirken, Gül Tut'un kardeşi Kader Tut'un avukatları tarafından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sultan Nur Ulu ve Kervan E. hakkında yeni suç duyurusunda bulunuldu. Olay gecesine ait ses kayıtlarının yeniden ve ayrıntılı şekilde incelenmesi istenen dilekçede; daha önceki ses çözümlemelerinde yer almayan veya farklı değerlendirilen konuşmaların bulunduğu öne sürülerek, müzik ve ortam gürültüsü altında kalan seslerin teknik yöntemlerle ayrıştırılması talep edildi.

Dilekçede, kayıtlarda erkek sesi veya birden fazla erkek konuşmacı bulunduğu yönündeki iddiaların henüz doğrulanmadığı belirtilerek, seslerin insan konuşması olup olmadığının, kaç farklı konuşmacıya ait olduğunun ve seslerin kaynağının belirlenmesi istendi. Bu kapsamda Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın yanı sıra 2 kriminalistik bilim uzmanından da ayrı ayrı uzman raporu alınması talep edildi.

Suç duyurusunda, 26 Eylül 2025 günü saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet kullanımının da araştırılması istendi. WhatsApp, FaceTime ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılmış olabilecek sesli veya görüntülü görüşmelerin tespit edilmesi, Gül Tut, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun kullandığı cihazlardaki verilerin karşılaştırılması talep edildi. Dilekçede ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki silme içerikli yazışmaların öncesi ve sonrasıyla incelenerek olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının araştırılması istendi.

Suç duyurusu dilekçesinde; olay gecesine ait ses kayıtları üzerinde yapılan çözümlemeler arasındaki farklılıklara da dikkat çekildi. Dilekçede, kaydın 04.57'nci dakikasındaki 'Atla camdan' sözünün bir uzman görüşünde erkek sesine atfedildiği, Mustafa Arapoğlu'na ait olduğu belirtilen çözümlemede ise 04.56'ncı dakikadaki aynı sözün Tuğyan'a ait olarak değerlendirildiği belirtildi. 'Hadi görüşürüz' sözünün kime ait olduğu konusunda da farklı değerlendirmeler bulunduğu ifade edilerek, kayıtların özgün halleri üzerinden karşılaştırmalı incelenmesi istendi.

'İŞTE ONLARI SİLMEN LAZIM' MESAJI

Dilekçede, Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki 29 Kasım 2025 tarihli, 'İşte onları silmen lazım sadece orayı' şeklindeki mesajın da araştırılması talep edildi. Mesajın öncesi ve sonrasındaki yazışmaların incelenerek hangi içeriklerin silinmesinin istendiğinin ve olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının bulunup bulunmadığının belirlenmesi istendi. Kayıtların bulunamamasının tek başına kasıtlı silme olarak değerlendirilemeyeceği de dilekçede vurgulandı.

Yeni ses çözümlemelerinde Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'Ben görmesini istiyorum', 'Kapıyı neden kapadın?' ve 'At' ifadelerinin gerçekten söylenip söylenmediğinin araştırılması, söz konusu ifadelerin hangi bağlamda kullanıldığının, muhataplarının ve olayın hangi aşamasına karşılık geldiğinin belirlenmesi istendi. Sultan'ın olay öncesindeki bilgisi, olay sırasındaki davranışları ve diğer kişilerle iletişimlerinin birlikte değerlendirilmesi talep edildi.

YAPAY ZEKA MÜDAHALESİ DE ARAŞTIRILSIN

Dilekçede ayrıca, ses kayıtları üzerinde yapılan filtreleme, kesme, birleştirme, hız ve perde değiştirme gibi işlemlerin açıklanması istendi. Yapay zeka tabanlı ses işleme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığının, bu işlemlerin kaynak kayıtta bulunmayan konuşma benzeri sesler oluşturup oluşturmadığının teknik olarak incelenmesi talep edildi.

Dilekçede; Sultan Nur Ulu ve Kervan E.'nin yanı sıra kimlikleri yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek diğer kişiler hakkında da 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçuna müşterek faillik, azmettirme veya yardım etme kapsamında soruşturma yürütülmesi istendi. Avukatlar, yeterli şüphe ve tutuklama nedenlerinin bulunması halinde şüphelilerin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmelerini de talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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