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Sermaye piyasalarında yaşanan fon krizine ilişkin ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı. Türkiye genelinde 28 ilde 2 bin 5 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 65,8'i fon krizinde tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılacağına inanmadığını belirtti. Cezalandırılacağına inananların oranı ise yüzde 25,4'te kaldı.

ASAL Araştırma, sermaye piyasalarını sarsan ve binlerce yatırımcının mağduriyet yaşadığı fon krizine ilişkin vatandaşların görüşlerini araştırdı. Katılımcılara, "Sermaye piyasalarını sarsan ve binlerce yatırımcıyı mağdur eden fon krizinde tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılacağına inanıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 65,8'i "Hayır, inanmıyorum" yanıtını verirken yüzde 25,4'ü "Evet, inanıyorum" dedi. Katılımcıların yüzde 8,8'i ise "Fikrim yok/Cevap yok" seçeneğini tercih etti.

2 BİN 5 KİŞİYE SORULDU

Anket sonuçlarına göre 1319 kişi sorumluların cezalandırılacağına inanmadığını belirtirken 510 kişi inandığını ifade etti. Soruyu yanıtsız bırakan veya fikri olmadığını söyleyenlerin sayısı ise 176 oldu.

ARAŞTIRMA 28 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASAL Araştırma'nın 8-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışma, Türkiye'nin 28 ilinde ve 26 bölgesinde yürütüldü. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmaya 18 yaş ve üzeri 2 bin 5 kişi katıldı. Yüzde 95 güven düzeyinde gerçekleştirilen araştırmanın hata payı artı eksi yüzde 2,43 olarak açıklandı. Çalışmada yaş ve cinsiyet kotaları uygulanırken veriler SPSS istatistik programıyla analiz edildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi