Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, Rotamız Ekonomi programında Serpin Alparslan'ın sorularını yanıtladı. Yapay zeka yatırımlarının küresel ekonomiye etkilerinden teknoloji devlerinin milyarlarca dolarlık harcamalarına, ABD ile Çin arasındaki rekabetten Türkiye'nin sektördeki geleceğine kadar birçok önemli başlık ele alındı.

Yapay zeka sektöründeki hızlı büyümenin beraberinde ciddi finansal riskler getirdiğini ifade eden Teymur, özellikle teknoloji şirketlerinin borsadaki değerleriyle gerçek ekonomik değerleri arasındaki farkın giderek açıldığını söyledi. Teymur, bu durumun yapay zeka piyasasında önemli bir balon oluştuğuna işaret ettiğini belirtti.

"YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNDE ÇOK CİDDİ BİR KÖPÜK VAR"

Nvidia hisselerinde yaşanan değer kaybını değerlendiren Teymur, şirketin hisselerinin önceki zirvesine göre yaklaşık yüzde 30 gerilediğini ve bunun piyasa değerinde yaklaşık 2 trilyon dolarlık düşüş anlamına geldiğini ifade etti.

Borsadaki piyasa değerinin şirketlerin gerçek ekonomik karşılığını her zaman yansıtmadığını vurgulayan Teymur, "Yani buradaki yükseliş ve düşüşler biraz piyasanın algısıyla ilgili. Yani biraz realden kopmuş durumda." dedi.

Özellikle ABD'deki yapay zeka şirketlerinin piyasa değerlerinde ciddi bir şişkinlik oluştuğunu savunan Teymur, sürekli zarar eden bazı şirketlerin yüz milyarlarca dolarlık değerlemelere ulaşmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

Teymur, "Yani real değer ile piyasa değeri arasındaki fark şu anda iyice açılmış durumda." ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIMLARI

Yapay zekanın günlük yaşamda ve iş dünyasında hızla yaygınlaşmasıyla birlikte veri merkezi yatırımlarına yönelik talebin büyük ölçüde arttığını anlatan Teymur, bu yatırımlarda en önemli maliyet kalemlerinin çipler ve enerji olduğunu söyledi.

Yapay zeka sistemlerinin yüksek miktarda elektrik tükettiğini, kullanılan çiplerin soğutulması için de ek enerji gerektiğini belirten Teymur, veri merkezlerinin enerji ihtiyacının giderek büyüdüğünü ifade etti.

Meta'nın 2030 yılına kadar veri merkezi yatırımlarına ayırdığı ve ayırmayı planladığı toplam kaynağın 600 milyar dolar olduğunu dile getiren Teymur, Amazon, Microsoft, Google ve Meta'nın 2026 yılı için yapay zeka alanındaki toplam yatırımlarının yaklaşık 700 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

Teymur, bu büyüklükteki yatırımların geri dönüşünün sektör açısından en önemli sorulardan biri olduğunu belirtti.

"OPENAI ŞU ANDA HER MÜŞTERİDEN ZARAR EDİYOR"

Yapay zeka şirketlerinin gelir ve gider dengelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Teymur, OpenAI üzerinden dikkat çekici bir örnek verdi.

Teymur, "Yapay zeka şirketlerinin, örneğin OpenAI şirketinin kazandığı her 1 dolara karşılık yaptığı harcama 1,6 dolar. Yani OpenAI şu anda her müşteriden zarar ediyor. Müşteri sayısının artması zararı daha da büyütüyor." ifadelerini kullandı.

Teknoloji şirketlerinin değerlemelerinde mevcut kârlılıktan çok gelecekteki kazanç beklentilerinin belirleyici olduğunu anlatan Teymur, bugünkü zararların tek başına başarısızlık anlamına gelmediğini söyledi. Ancak yatırımların borçla finanse edilen bölümünün büyümesine dikkat çekti.

İki yıl önce yapay zeka yatırımlarında borçla karşılanan payın yüzde 9 seviyesinde olduğunu, bu oranın yüzde 32'ye çıktığını belirten Teymur, gelecekte beklenen gelirlerin elde edilememesi durumunda şirketlerin ciddi finansal sorunlarla karşılaşabileceğini savundu.

"BİR SAADET ZİNCİRİ GİBİ ÇÖKMESİ KAÇINILMAZ"

Yapay zeka sektöründeki şirketler arasında yapılan büyük ölçekli anlaşmalara da değinen Teymur, şirketlerin birbirlerine finansman sağlarken aynı zamanda ürün ve hizmet satın alma taahhüdünde bulunmasının piyasa hakkında yanıltıcı bir büyüme algısı oluşturabileceğini savundu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) incelediğini belirttiği anlaşmalar üzerinden değerlendirmelerde bulunan Teymur, sektördeki sermaye, borç ve satın alma taahhütlerinin birbirleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Şirketler arasında sürekli dönen finansmanın dışarıdan yeni kaynak girişi olmadan sürdürülemeyeceğini savunan Teymur, "Ama bu iş sonsuza kadar bu şekilde yürüyemez. Yani bizim cebimizdeki para işlemler yapa yapa azaldığında ve dışarıdan yeni para girişi durduğunda bir saadet zinciri gibi bunun çökmesi kaçınılmaz." dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT DOĞUYOR"

Türkiye'nin yapay zeka yatırımlarındaki konumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Teymur, ülkede henüz küresel teknoloji devleriyle karşılaştırılabilecek ölçekte yatırımlar bulunmadığını söyledi.

Ancak bu durumun Türkiye'nin yapay zeka yarışını kaybettiği anlamına gelmediğini vurgulayan Teymur, gelecekte sektörün yalnızca birkaç büyük şirketin kontrolünde kalmayacağını öngördü.

Belirli alanlarda uzmanlaşan küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra özel amaçlarla geliştirilen yapay zeka araçlarının da pazarda önemli bir yer edineceğini ifade eden Teymur, "O zaman Türkiye için çok büyük bir fırsat doğuyor." dedi.

Türkiye'nin 2030 yılına kadar yapay zeka alanında veri merkezi yatırımlarını artırmaya yönelik hedeflerine de değinen Teymur, doğru teşvik ve destek politikalarıyla Türkiye'nin bu dönüşümde önemli bir konuma gelebileceğini belirtti.

"YAPAY ZEKA GAZETECİLİKTE BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYOR"

Programda yapay zekanın gazetecilik ve dijital medya üzerindeki etkileri de ele alındı.

Yapay zekanın haber üretim süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdığını belirten Teymur, gazetecilerin video, metin, animasyon ve farklı içerik formatlarını geçmişe kıyasla çok daha kısa sürede hazırlayabildiğini söyledi.

Haber sektöründe hızın belirleyici olduğuna dikkat çeken Teymur, "Biliyorsunuz haber demek hız demek. Yani siz bir haberi hazırlamak için ya da bir animasyonu hazırlamak için günler harcarsanız zaten haber güncelliğini yitirmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte yapay zekanın dijital medya kuruluşlarının gelir modelleri açısından önemli riskler barındırdığını belirten Teymur, kullanıcıların haber sitelerine yönlendirilmeden doğrudan yapay zeka sistemlerinden bilgi edinmesinin reklam gelirlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Teymur, yapay zeka araçlarının kullandıkları haber ve içerikler karşılığında üreticilere telif ödemesi yapılmasına yönelik modeller üzerinde çalışıldığını da söyledi.

"YAPAY ZEKA SARSILIRSA ÜZERİNE KURULAN HER ŞEY SARSILIR"

Yapay zeka sistemlerine artan bağımlılığın oluşturabileceği risklere dikkat çeken Teymur, özellikle kamu kurumları ve şirketlerin kritik süreçlerini tek bir teknoloji altyapısına bağlamasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Devlet mekanizmasının yapay zeka merkezli bir sistem üzerinden yürütüldüğü senaryoda yaşanabilecek kesintilerin ekonomik ve idari faaliyetleri durma noktasına getirebileceğini ifade eden Teymur, "Biz yapay zekaya çok fazla entegre olup kendimizi ve işimizi onun üzerine bina ettikçe bu defa yapay zekanın sarsılması onun üstünde kurulan her şeyi sarsar." dedi.

Bu durumu deprem örneğiyle açıklayan Teymur, "Yani biz bir platformun üzerine her şeyi kuruyoruz. Platform bir sarsıntı geçirirse üstündeki her şey yıkılır gider." ifadelerini kullandı.

SİBER SALDIRILARDA YAPAY ZEKA RİSKİ

Yapay zekanın siber güvenlik alanında hem saldırganlara hem de savunma sistemlerine yeni imkânlar sunduğunu belirten Teymur, teknoloji sayesinde güvenlik açıklarının daha hızlı tespit edilebildiğini söyledi.

Siber saldırganların yapay zekayla sistemlerdeki güvenlik açıklarını daha kolay bulabileceğini, buna karşılık kurumların da aynı teknolojiyi kullanarak savunmalarını güçlendirebileceğini ifade eden Teymur, gelecekte bu iki taraf arasında yoğun bir teknoloji yarışı yaşanacağını belirtti.

ABD VE ÇİN ARASINDA ÇİP REKABETİ

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetine de değinen Teymur, yapay zeka ve çip üretiminin küresel ekonomik mücadelenin merkezinde bulunduğunu söyledi.

Çin'in çip üretiminde önemli ilerleme kaydettiğini ve maliyet avantajına sahip olduğunu savunan Teymur, Amerikan şirketlerinin bu alandaki üstünlüğünün giderek daha fazla rekabetle karşılaştığını ifade etti.

Amazon ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin kendi çip teknolojilerine yönelmesinin Nvidia gibi üreticilerin gelecekteki pazar paylarını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Çin merkezli DeepSeek'in maliyet avantajına da değinen Teymur, yapay zeka pazarında tüketicilerin fiyat ve performans karşılaştırmalarının giderek daha belirleyici hâle geleceğini söyledi.

"YAPAY ZEKA ARTIK HAYATIMIZIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI"

Programın sonunda yapay zekanın günlük hayattaki hızlı yayılımına dikkat çeken Teymur, teknolojinin kısa sürede insanların çalışma ve düşünme alışkanlıklarının önemli bir parçası hâline geldiğini belirtti.

Yapay zekanın gelişim hızının gelecekte çok daha büyük değişimleri beraberinde getireceğini ifade eden Teymur, bu sistemlere duyulan bağımlılığın da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.