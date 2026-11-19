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Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını duyurdu. Arda'nın yeni sözleşmesine ilişkin paylaşımına takım arkadaşlarından tebrik mesajları gelirken Kylian Mbappe'nin yorumu öne çıktı.

Fransız golcü, Arda Güler'in paylaşımının altına "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım" ifadelerini yazdı. Mbappe'nin esprili mesajı, iki yıldız arasındaki samimiyeti bir kez daha ortaya koydu.

ARDA GÜLER'İN MADRİD PERFORMANSI

Temmuz 2023'te 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki dördüncü sezonunda 126 resmi maçta 22 gol ve 32 asist kaydetti.

Milli futbolcu, Madrid kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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