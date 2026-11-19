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Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yüzüne darbe alan Alperen Şengün, gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli basketbolcu, sakatlanana kadar sahada kaldığı 14 dakika 10 saniyede 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

"HER İKİ GÖZÜNDE DE SORUN VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün'ün sağlık durumuna ilişkin endişelendiren ifadeler kullandı. Udoka, "Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım iyidir. Tabii ki bu akşam geri dönebilir." dedi.

Alperen'in sakatlığının ciddiyetine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmazken, milli basketbolcunun gözlerindeki sorun nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamaması endişe yarattı.

HOUSTON ROCKETS DEPLASMANDA KAZANDI

Alperen Şengün'ün sakatlandığı karşılaşmada Houston Rockets, Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup etti. Rockets'ta Kevin Durant 21 sayıyla oynarken, Pacers forması giyen Pascal Siakam 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

LAKERS'IN 9 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Nba'de gecenin bir diğer karşılaşmasında Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-97 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi. Jazz'da Keyonte George 30 sayı ve 10 asistle galibiyette önemli rol oynarken, Lakers'ta Luka Doncic'in 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi