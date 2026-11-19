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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Indiana Pacers karşılaşmasında yüzüne aldığı darbenin ardından sakatlandı. Sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında ise çizik şüphesi bulunan Alperen, mücadeleyi tamamlayamadı. Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, milli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada iki gözünde de sorun olduğunu belirtti.
- Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup etti.
- Alperen Şengün, ikinci çeyrekte yüzüne darbe alması sonucu gözünden sakatlanarak oyundan çıktı; 14 dakika 10 saniyede 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist kaydetti.
- Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Şengün'ün sağ gözünde şişlik, sol gözünün korneasında çizik olduğunu belirtti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde yüzüne darbe alan Alperen Şengün, gözünden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli basketbolcu, sakatlanana kadar sahada kaldığı 14 dakika 10 saniyede 7 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.
"HER İKİ GÖZÜNDE DE SORUN VAR"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün'ün sağlık durumuna ilişkin endişelendiren ifadeler kullandı. Udoka, "Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım iyidir. Tabii ki bu akşam geri dönebilir." dedi.
Alperen'in sakatlığının ciddiyetine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmazken, milli basketbolcunun gözlerindeki sorun nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamaması endişe yarattı.
HOUSTON ROCKETS DEPLASMANDA KAZANDI
Alperen Şengün'ün sakatlandığı karşılaşmada Houston Rockets, Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup etti. Rockets'ta Kevin Durant 21 sayıyla oynarken, Pacers forması giyen Pascal Siakam 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
LAKERS'IN 9 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ
Nba'de gecenin bir diğer karşılaşmasında Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-97 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi. Jazz'da Keyonte George 30 sayı ve 10 asistle galibiyette önemli rol oynarken, Lakers'ta Luka Doncic'in 29 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.