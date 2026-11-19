Sabah saatlerinde koşuya çıkan bir kadın, ıssız bir noktada karşılaştığı esrarengiz manzara karşısında şaşkına döndü. Bir ağacın altında bir görünüp bir kaybolan nesneyi fark eden kadın, ne olduğunu anlayamadığı o anları cep telefonuyla kayda aldı.

"SABAH KOŞULARINI ÖMÜR BOYU BIRAKIRIM"

Yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen kadın, kaydettiği görüntüleri "Sabah koşusuna çıktım da böyle bir manzarayla karşılaştım. Herhalde sabah koşularını ömür boyu bırakırım artık millet" notuyla yayımladı. Ağacın altında beliren nesnenin ne olduğu ise bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi