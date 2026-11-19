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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. 21-23 Kasım tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak isimler belli oldu.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u konuk ederken Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Konyaspor'a konuk olacak. MHK'nin açıklamasına göre Galatasaray-Samsunspor maçını Ali Şansalan, Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasını Kadir Sağlam, Konyaspor-Beşiktaş mücadelesini ise Çağdaş Altay yönetecek.

Trabzonspor'un Eyüpspor'u ağırlayacağı karşılaşmada Gürcan Hasova görev yapacak.

SÜPER LİG'DE 12. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan haftanın hakemleri şöyle: