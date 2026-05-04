Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un cep telefonundaki veriler özel yazılımla silinmiş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında düğüm 6 yıl sonra çözülmeye başlarken, Doku'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Zeinal Abarakov da şüpheli olarak tutuklandı.

CEP TELEFONUNDAKİ VERİLER ÖZEL BİR YAZILIMLA SİLİNMİŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, soruşturmanın ilk şüphelisi olarak dosyada yer alan Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi.

“CEP TELEFONU VE SİM KARTI BENDEN ALINDIKTAN SONRA BİR DAHA TARAFIMA TESLİM EDİLMEDİ”

Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi. Buna göre Abakarov, ifadesinde verilerin silinmesinin sorulması üzerine, “Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Ben telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu cep telefonu ve sim kartı Antalya’da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve sim kart halen bende değildir. Whatsapp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilemez” ifadelerini kullandı.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

