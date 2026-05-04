Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un cep telefonundaki veriler özel yazılımla silinmiş

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un cep telefonundaki veriler özel yazılımla silinmiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Doku'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen ve soruşturmanın ilk şüphelisi olarak dosyada yer alan Zeinal Abarakov’un, 18 Nisan 2020’de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında düğüm 6 yıl sonra çözülmeye başlarken, Doku'nun eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Zeinal Abarakov da şüpheli olarak tutuklandı.

CEP TELEFONUNDAKİ VERİLER ÖZEL BİR YAZILIMLA SİLİNMİŞ

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, soruşturmanın ilk şüphelisi olarak dosyada yer alan Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi.

“CEP TELEFONU VE SİM KARTI BENDEN ALINDIKTAN SONRA BİR DAHA TARAFIMA TESLİM EDİLMEDİ”

Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi. Buna göre Abakarov, ifadesinde verilerin silinmesinin sorulması üzerine, “Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Ben telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu cep telefonu ve sim kartı Antalya’da benden alındıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve sim kart halen bende değildir. Whatsapp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilemez” ifadelerini kullandı.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis memuru Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis memuru olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Erzurum'da tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Kaynak: Haberler.com
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Savaş yeniden alevleniyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın

Mustafa Keser'in anlattığı fıkra, MHP'li vekili küplere bindirdi
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı

Bakan Çiftçi yardım çağrısına kayıtsız kalmadı, anında yanıt verdi
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük

Kentte tsunamiyi andıran görüntüler: İlk kez böyle bir şey gördüm
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı

Bu nasıl tören? Askerler yere çakıldı
Edson Alvarez'den yüzyılın uyanıklığı

Yüzyılın uyanıklığını yapmış!
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti

Fenerbahçe bekleneni yaptı!
Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti

Amedspor'un yıldızının açtığı bayrağı gören polis hemen müdahale etti
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Oğlu cezaevindeyken gelinini taciz eden kayınpeder tutuklandı

Mide bulandıran iddia! Oğlu cezaevindeyken gelinine dehşeti yaşattı
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif

Semih Kılıçsoy için gülünç teklif
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı

Avrupa ülkesi şimdiden harekete geçti! Hürmüz'e doğru yola çıktılar
CHP'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar! Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş

İşte CHP'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Özel kıyafet giyip güçlükle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular

Özel kıyafetle girdiler, gördükleri manzara karşısında mest oldular
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler

ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı

128 sene sonra gelen şampiyonluğu böyle kutladılar

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden
Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı

Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası şehri Türkçe müzikle dolaştı

Birleşik Arap Emirlikleri, OAPEC üyeliğinden de ayrıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden piyasaları sarsacak bir adım daha
Kendisini kayda alan kadınları fark eden Messi'nin tepkisi dikkat çekti

Kendisini kayda alan kadınları fark edince bakın bu kez ne yaptı
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar

12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası

Amedspor'dan Icardi bombası
Süper hücrenin vurduğu Gaziantep'te korku filmlerini aratmayan anlar

Görüntüler korku filminden değil, o ilimizden! Önüne kattığını savurdu
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Çocukları ve eşleriyle birlikte gittikleri gösteriye attıkları bakışlar damga vurdu

Bu bakışları olay oldu!

2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti

Ali Koç'un rakibi olmuştu! Fenerbahçe başkan adayı hayatını kaybetti
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı

Bahçeli'den Amedspor'a gecikmeli tebrik
A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti

Dünya Kupası öncesindeki hazırlık maçımızda da uykusuz kalacağız
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Milyonları ilgilendiriyor! Aidatlarda yeni dönem başlıyor

Milyonları ilgilendiriyor! Aidatlarda yeni dönem başlıyor
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı

Bu görüntüler ABD'den değil! Bir şehrimiz dev hortum kabusu yaşadı
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti

Emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş

Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı

Neymar, ünlü ismin oğluna tokat attı
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ortalığı karıştıran görüntülere Real Madrid cephesinden bomba yorum

Ortalığı karıştıran bu görüntülere yapılan yorum daha bomba

Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Şamil Tayyar: Ufukta sandık var

Çarpıcı enflasyon yorumu: Ufukta sandık var
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Beşiktaş Konyaspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

İstanbul'daki sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplandı

İstanbul'daki sokak hayvanlarıyla ilgili çarpıcı veri: Yüzde 46'sı...
Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi hakkında avukata tehditten suç duyurusu

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşinden tehdit! Suç duyurusunda bulundular
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

İşte mayıs ayı kira zam oranı

52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü
Kadıköy'de vapura binen Azerbaycanlı kadın sefer sırasında kayboldu

Kadıköy'de vapura bindi, geriye sadece çantası kaldı
Sahaya girip hakeme yumruk atan futbolcu serbest kaldı, kulübüyle ilişiği kesildi

Sahaya girip hakemi yumruklamanın bedelini çok ağır ödedi
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı

Sevilen dizide oynadı! Görenler şaştı kaldı
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın başlıyor

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın başlıyor

Manisa'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Alevler bir anda daireyi sardı, yaşlı adam kaçtı ama kurtulamadı
Bakan yardımcısı açıkladı: Sigara kimlikle satılacak

Tiryakiler dikkat! Sigara satışında yeni dönem
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
İBB davasında gerginlik! İmamoğlu: Beni indirin yaka paça

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu: Beni indirin yaka paça
Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler
Tayvan liderinin ziyareti Çin'i küplere bindirdi

Çin'i küplere bindiren tokalaşma
Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Ve Aziz Yıldırım beklenen adımı atıyor

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı, havai fişeklerden böyle kaçtılar

Şampiyonluk kutlamaları kursaklarında kaldı

Şişli'de Mısırlı turistin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Akılalmaz kaza kamerada! Turist hayatını kaybetti, sürücü serbest
Macron: ABD'nin Hürmüz'e yönelik askeri müdahalesine destek vermeyeceğiz

Fransa, ABD'ye destek verecek mi? Macron'un yanıtı hayli net
Survivor Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Acun Ilıcalı'nın sözleri endişe yarattı

Bayhan apar topar hastaneye kaldırıldı! Endişelendiren sözler
Cehennem Melekleri'ne ağır darbe! 67 kişi gözaltına alındı

Cehennem Melekleri'ne ağır darbe! 67 kişi gözaltına alındı
Sahaya dalan köpek maçı 5 dakika durdurdu

Maçın önüne geçen olay! Dakikalar boyunca uğraştırdı

Veganların protestosuna damga vurdu! Para uzatıp satın almak istedi

Protestoyu anlamsız bulup eylemciyi satın almak istedi
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni

Komşudan komşuya büyük gözdağı! Sınırda askeri geçit töreni yaptılar
Taliban yönetimi araçlarda cam filmini yasakladı

Taliban'dan bir yasak daha! Araçları tek tek durdurup kontrol ettiler
Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
Rusya'da yaşlı bir kadın tanksavar roketatarıyla dolaşırken görüntülendi

Sokakta gören dönüp bir daha baktı
Hakeme yumruk atan futbolcu gözaltına alındı

Görüntüdeki isim futbolcu! Maçı tatil ettirip gözaltına alındı

Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

İşte milyonlarca taraftarın hayallerini çalan Ederson'un yeni takımı

Tayvanlı nineler spor salonunda antrenman yapıyor

Yaşını duyunca hayret edeceksiniz

Afyonkarahisar'da 3 metrelik kardan adam yapıldı

Şehre mayısta kar sürprizi! 3 metrelik dev kardan adam yaptılar
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te fırtınanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı! Yıkım çok büyük
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

İstanbul'da sahte belgelerle ikamet izni aldıran şüphelilere operasyon: 31 gözaltı

Sahte belgelerle ikamet izni aldıran şüphelilere operasyon: 31 gözaltı
Kremlin'de suikast ve darbe korkusu! Putin'in güvenliği üst düzeye çıkarıldı

Kremlin'i alarma geçiren senaryo! Güvenlik üst seviyeye çıkarıldı
Kruvaziyerde hantavirüs paniği! 3 yolcu hayatını kaybetti, DSÖ alarma geçti

Virüs lüks gemiyi esir aldı, ölüm haberleri art arda geldi
Netanyahu'nun duruşması başlamasına saatler kala ertelendi

Yolsuzluk duruşması, başlamasına saatler kala yine ertelendi
İran'dan Trump'ın 'Özgürlük Projesi'ne sert yanıt: Ateşkesin ihlali sayarız

Trump'ın yeni "Özgürlük Projesi" Tahran yönetimini küplere bindirdi
Acun Ilıcalı köşeyi döndü! 4.5 saatte tam 300 milyon euro kazanabilir

Sadece 4.5 saatte servet kazanacak

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Canavar kamyon kontrolden çıktı ortalık kan gölüne döndü
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Eşinin gözü önünde darp edildi

Gazeteciye, eşinin gözü önünde tekme tokat saldırdılar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor

Ünlü markadan skandal Anneler Günü reklamı! Bakanlık davacı oluyor
Yaptığı işin ücretini istedi, darbedilip bıçaklandı

Sadece emeğinin karşılığını istemişti! Evine gidip dehşeti yaşattılar
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Trump'tan Hürmüz için 'Özgürlük Projesi'

Trump, Hürmüz için yeni projesini açıkladı! Saatler içinde başlayacak
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı
Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar

Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle çağırıp kurşun yağdırdılar
Afyonkarahisar'da kar esareti! Yollar kapandı, bakanlık uyardı

Mayıs ayında kar esareti! Yollar kapandı, bakanlık uyardı
Bakımsız klimalar ve kurutulan çamaşırlar akciğerde kalıcı hasara yol açabilir

Hemen hemen her evde bulunuyor, kalıcı hasara yol açıyor
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

40 yaşındaki Edin Dzeko başarılara doymuyor

Yok artık Edin Dzeko!
Miami Grand Prix'sinde kazanan Kimi Antonelli

İşte Miami Grand Prix'sini kazanan isim
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü; o anlar kamerada

Korkunç görüntüler! 4 katlı binaya düştü
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci

Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur

Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Sami Uğurlu'dan Galatasaray'a gözdağı

Antalya'dan Galatasaray'a gözdağı!
Hastanede bile birbirlerinin ellerini bırakmadılar

Allah sizi hiç ayırmasın! Kaza sonrası duygulandıran kare
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
Fenerbahçe'ye transfer olacak olan Ogbogu, takımına gözyaşlarıyla veda etti

Takımına gözyaşlarıyla veda etti! Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar
Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı

Avrupa ülkesi şimdiden harekete geçti! Hürmüz'e doğru yola çıktılar
CHP'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar! Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş

İşte CHP'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak