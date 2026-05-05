Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Golsüz devam eden mücadelenin 20. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Maça baskılı başlayan Beşiktaş'ta El Bilal Toure'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, Adil Demirbağ ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular hakeme penaltı itirazlarında bulunurken, karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonu devam ettirdi.

Görüntü: ATV

İTİRAZLAR SONUÇ GETİRMEDİ

Pozisyonun ardından Asllani, yaklaşık 1 dakika boyunca yerden kalkamazken, siyah-beyazlı oyuncular ve teknik heyet penaltı itirazlarını artırdı. VAR ile iletişim kuran Kayatepe, pozisyonun nizami olduğunu ifade ederek oyunun devam etmesini istedi.