Sergen Yalçın'dan taraftarın tepkisine olay cevap

Sergen Yalçın, Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri Türkiye Kupası yarı final maçı sonrası konuştu. Taraftarın tepkisine yanıt veren deneyimli hoca, ''Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

''HEDEF KUPAYI ALMAKTI''

Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, "Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik." dedi.

''BAZEN BÖYLE SONUÇLAR OLUYOR''

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor." ifadelerini kullandı.

"BU KADAR TEPKİ VERMESİ İYİ OLMADI"

Kendisine gelen tepkilere de değinen Sergen Yalçın, "Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım." açıklamasını yaptı. 

