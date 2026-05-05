İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor

ABD ile İran arasındaki askeri gerilim en üst seviyeye çıkarken, Tahran yönetiminden kritik bir hamle geldi. İran Meclisi, Cumartesi gününden itibaren tüm oturumların çevrimiçi ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNDE

Karşılıklı sert açıklamaların ve bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde alınan bu karar, olası bir hava saldırısına karşı yasama organını koruma ve devlet işleyişini güvence altına alma adımı olarak yorumlandı.

Bu ani değişiklik, bölgede "Cumartesi günü savaş mı başlayacak?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet mücadelesi ve ABD gemilerine yönelik kısıtlama planlarının tartışıldığı bu süreçte, İranlı yetkililerin fiziksel toplantılardan kaçınması güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını gösteriyor.

TRUMP: İRAN BEYAZ TESLİM BAYRAĞINI ÇEKMELİ

Öte yandan İran ile savaşın uzayabileceği mesajını da veren Trump, "İran beyaz teslim bayrağını çekmeli. Akıllıca olanı yapmalılar, gidip insanları öldürmek istemiyorum İran ateşkesin sona ermemesi için ne yapmaması gerektiğini biliyor. İran'ın elinde sadece küçük tekneler kaldı, üzerlerindeki silahlar oyuncak sayılır. Küçük teknelerinden atılan mermiler savaş gemilerimizin zırhlı gövdesinden sekiyor, fark etmiyoruz bile." diye konuştu.

"ANLAŞMAK İSTİYORLAR AMA OYUN OYNUYORLAR"

Trump, "İran şu an da hayatta kalmaya çalışıyor. Tüm kontrol bizde. Anlaşmak istiyorlar ama oyun oynuyorlar. Ekonomileri çöküyor, umarım çöker zira kazanmak istiyorum. Askerlerine maaş ödeyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Basra Körfezi’ndeki gemilere Hürmüz Boğazı geçişinde Amerikan donanmasının eşlik edeceğini açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında başlattığı bu adımın ardından İran’dan sert uyarılar geldi. İran ordusu, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’na girmesi halinde hedef alınacağını duyururken, Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, bölgenin güvenliğinin İran’ın kontrolünde olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haberler.com