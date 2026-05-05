Haberler

Muğlaspor'da final coşkusu, 1. Lig'e tek maç kaldı

Muğlaspor'da final coşkusu, 1. Lig'e tek maç kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Play-Off yarı finalinde evinde Kızıl Tarım Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kalarak adını finale yazdıran Muğlaspor büyük coşku yaşadı. Yeşil-beyazlılar, final biletini kapmasının ardından sevincini taraftarı ve aileleriyle yaşadı. Muğlaspor, finalde Elazığspor ile karşılaşacak.

TFF 2. Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda 1-0 yendiği Kızıl Tarım Şanlıurfaspor'la rövanşta evinde 90+6'ncı dakikada Muhammed Enes Gök'ün attığı golle 1-1 berabere kalıp adını finale yazdıran Muğlaspor büyük coşku yaşadı. 

FİNAL BİLETİNİ KAPTILAR

Şanlıurfaspor'da 17'nci dakikada Çınar'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 geriye düşen ve uzun süre sahada yenik kalan Muğlaspor tam maç uzayacakken hayati bir golle finali kaptı. Muhammed Enes'in fileleri havalandırmasının ardından Muğla Atatürk Stadı adeta bayram yerine döndü. 

MAÇ SONU BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Oyuncular ve teknik ekip gol sonrası sahada kenetlenirken, tribünleri dolduran Muğlasporlular da coşkuya ortak oldu. Başkan Menaf Kıyanç da finali bu maçta oğluna destek olmak için Batman'dan Muğla'ya gelen annesine sarılarak kutladı.

3 YILDA 3. ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU 

Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp üst üste iki şampiyonlukla 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig'de sezon boyunca zirve yarışı veren ancak hedefe ulaşamayan yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Elazığspor oldu. Yarı finalde Adana 01 FK'yı her iki maçta da yenerek eleyen Elazığspor normal sezonu 3'üncü sırada bitirdi. Muğlaspor ile Elazığspor arasındaki final maçı 10 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kazanan takım adını 1'inci Lig'e yazdıracak. 

''TARİHİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ''

Teknik direktör Mustafa Sarıgül, zorlu bir seriyi geride bıraktıklarını belirterek, "Tamamen finale odaklanacağız. Elazığspor'la tarihi bir maça çıkacağız. Çok iyi hazırlanıp finalde gerekeni yapacağız" dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

"Bunu yapmasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı"
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

Elini dahi kaybedebilirdi! Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı