Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Önümüzdeki sezon çok iddialı bir kadro kurma hedefinde olan İspanyol devi Real Madrid, ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

REAL MADRID'İN BÜYÜK HAYALİ KENAN YILDIZ

İspanyol basınında yer alan habere göre;İ Real Madrid'de Başkan Florentino Perez’in transfer listesinin bir numarasında, Juventus’un genç 10 numarası milli yıldız Kenan Yıldız yer alıyor. Perez'in Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve Juventus formasıyla sergilediği performansla devleri peşine takan milli oyuncudan çok etkilendiği dile getirildi. Eflatun-beyazlı yönetimin, 21 yaşındaki hücum oyuncusu için tüm şartları zorlayacağı dile getirildi.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ 100 MİLYON EURO

Haberde, Juventus'un takımın geleceğini üzerine kurduğu Kenan’ı bırakmaya sıcak bakmadığı ve yıldız isim için kapıyı 100 milyon euro seviyelerinden açacağı ifade edildi.