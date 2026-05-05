Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber

Beşiktaş'ta son haftaların eleştirilen isimleri Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında yedek soyunacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 

ZORLU MAÇ SAAT 20.30'DA 

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede 90 dakikayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak. VAR koltuğunda ise Cihan Aydın oturacak.

CENGİZ VE CERNY YEDEK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, on haftaların eleştirilen isimleri Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny ile ilgili kararını verdi. Deneyimli teknik adam, kritik maçta her iki ismi de yedek kulübesine çekti. Yalçın, yeşil-beyazlılar karşısında hücum hattında Orkun, Olaitan, El Bilal Toure ve Oh'a şans tanıdı. 

İşte Beşiktaş'ın 11'i:

Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, El Bilal, Oh.

