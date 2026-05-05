Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde hantavirüs tespit edilirken, gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. Geminin Kanarya Adaları'na demirlemesi beklenirken, Ruhi Çenet'in de gemide olduğu ortaya çıktı.

"GEMİNİN DOKTORU DA YAŞAM MÜCADELEİS VERİYOR"

Ünlü Türk içerik üreticisi Çenet yaptığı açıklamada yolculuğun 24. gününde gemiden ayrıldığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Çenet şunları söyledi: "Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda hantavirüsten 1 kişi öldü. Ben indikten sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3. kişi de öldü. Geminin doktoru da yaşam mücadelesi veriyor.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI"

İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."