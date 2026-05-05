Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kaybedilen TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI"

Skorun kendilerine yakışmadığını ifade eden Orkun Kökçü, "Tek hedefimiz kupaydı. Ne diyelim. Son 2 maç kaldı. Pek de diyecek bir şey yok. "Hemen maçın ardından bir şeyler söylemek kolay değil. Maçı değerlendiremedim kafamda. Konyaspor'a saygıyla söylüyorum; Konyaspor'a yarı finalde elenmek Beşiktaş camiasına yakışan şey değil. Farkındayız." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

Taraftarlarından özür dileyen milli oyuncu, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Son iki maçı oynayacağız. Şu an pek bir şey diyemiyorum." şeklinde konuştu.