Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi yayınlarındaki enerjisi ve güzelliğiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arnavut sunucu Eva Murati, bu kez sunduğu maçlarla değil, tercih ettiği kıyafetlerle gündeme geldi.

UYGUNSUZ KIYAFETLER GİYMESİ BAŞINI YAKTI

Son yayınlarda tercih ettiği iddialı elbiselerin ardından, bazı izleyicilerin Murati'yi "yayın ilkelerine aykırı ve uygunsuz kıyafet seçimi" gerekçesiyle şikayet ettiği öne sürüldü. Murati'ye karşı örgütlenen sporseverler, spor programlarının ciddiyetine daha uygun, resmi kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini savundu. Murati'nin uygunsuz kıyafet giyerek sosyal medyada tanınırlık kazandığını iddia eden sporseverler, Arnavut sunucunun bu şekilde haksız kazanç sağladığını da dile getirdi.

KARİYERİNE MODEL OLARAK BAŞLAMIŞTI

Kariyerine modellik ve oyunculukla başlayan 30 yaşındaki Murati, 2017 yılından bu yana Arnavutluk'ta yayın yapan bir kanalda Şampiyonlar Ligi programlarını sunuyor.