Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi

Güncelleme:
İran'ın Tahran kentinde bulunan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 26 kişi yaralandı. Yangının dumanı şehrin uzak bölgelerinden görüldü ve itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında yaralananların sayısı 26'ya çıktı.

İran devlet televizyonuna göre, Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangının dumanı kentin uzak bölgelerinden görüldü.

Binadakilerin tahliye edildiği belirtilirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, Tahran Eyaleti Acil Servis Kurumu, yangında yaralananların sayısının 26'ya yükseldiğini duyurdu.

Yaralılardan 25'inin tedavisi olay yerinde yapılırken bir kişinin hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
