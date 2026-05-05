Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda birçok kişi yaralanırken, evler de kundaklandı. Olay, bölgedeki silahlı çetelerin artan saldırılarına bir yenisi olarak kayıtlara geçti.

Yerel basındaki haberlere göre, Plateau eyaletine bağlı Barkin Ladi bölgesine gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler etrafa ateş açtı.

Çok sayıda evin de kundaklandığı saldırıda, onlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Plateau eyaletinde zaman zaman saldırılar düzenleyen bazı silahlı çete üyelerinin, 20 Nisan'da eyalete bağlı Berom bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
