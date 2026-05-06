Haberler

İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmek üzere Pekin’e gitti. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. İran’ın son haftalarda ABD ve İsrail’le yaşanan kriz nedeniyle diplomatik destek arayışını sürdürdüğü belirtilirken, Çin’in çatışmaların sona ermesi için diplomatik temaslarını artırdığı ifade edildi. Kritik ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmek üzere Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Çin devlet medyası Xinhua’nın aktardığına göre iki bakanın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İRAN DESTEK TURUNDA

İran Dışişleri Bakanlığı, Arakçi’nin son haftalarda ABD ve İsrail ile devam eden kriz konusunda uluslararası destek toplamak amacıyla diplomatik temaslarını sürdürdüğünü açıkladı.

ÇİN, İRAN PETROLÜNÜN EN BÜYÜK ALICISI

Çin, İran’ın en yakın ortaklarından biri olarak öne çıkarken, aynı zamanda Tahran’ın ham petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Pekin yönetimi son haftalarda diplomatik temaslarını artırarak çatışmaların sona ermesi çağrısı yapıyordu.

RUBIO’DAN ÇİN’E ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise daha önce Çin’e çağrıda bulunarak, Arakçi’ye İran’ın attığı adımların ülkeyi “küresel ölçekte izole ettiğini” iletmesini istemişti.

TRUMP’IN ÇİN ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK TEMAS

Arakçi’nin Pekin ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yapması planlanan ziyaret öncesine denk geldi. Trump’ın ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD'den Hürmüz'de tarihi geri adım
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Acil ameliyata alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Kupada ilk finalist belli oldu

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik

Bölge yeni savaşın eşiğinde! İran'dan bu görüntülere en net açıklama
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Kupada ilk finalist belli oldu

Muğlaspor'da final coşkusu, 1. Lig'e tek maç kaldı

1. Lig'e çıkmalarına tek maç kaldı

20 yıllık hasret son buldu! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal

1-1'in rövanşında karşılaştılar! İşte Devler Ligi'nin ilk finalisti