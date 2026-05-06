Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Tahran kentindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi henüz açıklanmadı.

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonu, Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi.

Haberde, yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı, Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
