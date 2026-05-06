Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının ardından başlatılan “Özgürlük Projesi” operasyonunun kısa süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Trump, Pakistan ve bazı ülkelerin talebiyle alınan kararın, İran temsilcileriyle yürütülen anlaşma görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle verildiğini belirtti. İran basını, Trump'ın Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulduğunu duyurdu.
  • Trump, İran temsilcileriyle anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.
  • Özgürlük Projesi, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine yardım etmek amacıyla başlatılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin son durumuna dair açıklama yaptı.

"İRAN'LA GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ"

ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti: "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."

İRAN'DAN AÇIKLAMA: BAŞARISIZLIK

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi.

ÖZGÜRLÜK PROJESİ NEDİR?

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

