Haberler

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor mağlubiyetinin ardından Beşiktaşlı bir taraftar, teknik direktör Sergen Yalçın’a su şişesi fırlattı. Beşiktaş tribünlerinde yoğun protestolar yaşanırken, “Yönetim istifa!'' ve ''Sergen istifa!” sloganları atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenen Beşiktaş’ta maç sonu sahadaki üzüntü, yerini tribünlerdeki büyük bir öfkeye bıraktı. 90+8’de gelen golle yıkılan taraftarlar, hem yönetime hem de teknik heyete sert tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'A SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular ve teknik heyet büyük bir üzüntüyle soyunma odasına yönelirken, Beşiktaşlı bir taraftar teknik direktör Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı. Taraftarın fırlattığı su şişesi teknik direktör Sergen Yalçın’ın hemen yanına düştü. 

''YÖNETİM İSTİFA'' VE ''SERGEN İSTİFA'' SLOGANLARI

Maç boyunca takıma destek veren tribünler, son saniyelerde gelen golle birlikte tek bir ağızdan protestoya başladı. Stadın dört bir yanından “Yönetim istifa!” ve “Sergen istifa!” sloganları atılarak Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterildi. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
'Kaza' denilerek kapatılan dosya açıldı; 2 kişi cinayetten tutuklandı

'Kaza' denilerek kapatılmıştı! Korkunç gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı
Görevlinin karısını öldüren şahıs, cinayetten sonra ellerini yıkamış

Karısı yerine başka birini öldürmüştü! Katilden kan donduran hareket
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi