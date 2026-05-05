ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un Hürmüz Boğazı’nda tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlamaya yönelik başlattığı "Özgürlük Projesi" adlı operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

10 SİVİL DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

"Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Rubio, süreç boyunca yaşanan çatışmalarda 10 sivil denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çok sayıda mürettebatın da bölgedeki gemilerde mahsur kaldığını ifade eden Rubio, Tahran yönetimini uluslararası deniz hukukunu hiçe sayarak sivil denizcileri siyasi birer koz olarak kullanmakla suçladı.

Rubio, ayrıca ABD'nin İran'a ait 7 sürat teknesini de imha ettiğini bildirirken Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ettiklerini belirtti.

"ATEŞ AÇMADIKLARI SÜRECE KARŞILIK VERMEYECEĞİZ"

ABD'li Bakan, "Özgürlük Projesi'nin" bir saldırı değil savunma operasyonu olduğunu da öne sürdü. Rubio, "Hürmüz'de ateş açmadıkları sürece karşılık vermeyeceğiz. Ama eğer bir gemiye saldırırlarsa, karşılık vereceğiz" diye konuştu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN’A AİT DEĞİL”

Hürmüz Boğazı’nın İran’a ait olmadığını ve Tahran’ın boğazı kapatma hakkının olmadığını kaydeden Rubio, “Bu durum normalleştirilemez. İran bunu yeni bir normal gibi göstermeye çalışıyor! Asla, hiçbir koşulda onlara ticari gemileri patlama ve suya mayın koyma gerçeğini normalleştirmelerine izin veremeyiz” dedi.

YAPTIRIM TEHDİDİ

İran'ın müzakere masasına geri dönerek, şartları kabul etmesi gerektiğini belirten Rubio, aksi halde Tahran'ın yaptırımlardan kaçınmasını sağlayanların ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve ABD finans sistemine erişimini kaybedeceğini söyledi.

Rubio, "Bugün İran'da enflasyon yüzde 70 seviyesinde ve para birimi tam anlamıyla serbest düşüşte" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

