Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in kaza geçirdiği ortaya çıktı.

“DURUMUM ÇOK ŞÜKÜR GAYET İYİ”

Gülter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Paylaşımında kendisini araya ve soran herkese teşekkür ettiğini belirten Gülter, "Herkese merhabalar, kaza yaptığımla ilgili çıkan haberler doğrudur. Bir kaza atlattım. Sadece haber biraz rötarlı çıkmış. Endişelenip ulaşmaya çalışanlara teşekkür ederim. Durumum çok şükür gayet iyi. Herkese gönlü gibi günler dilerim. Aktif olarak sosyal medya kullanmamaktayım. Süreci kendi içimde yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜ

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmiş, Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti.