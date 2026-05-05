Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

ABD Başkanı Donald Trump Salı günü yaptığı açıklamada, İran ile yaşanan bölgesel çatışmanın, Mayıs ortasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılması planlanan zirvede ele alınacak konulardan biri olacağını belirtti.

TRUMP: ÇİN, İRAN KONUSUNDA ÇOK NAZİK DAVRANIYOR

Trump gazetecilere verdiği demeçte, "Bu konuyu konuşacağım; konulardan biri bu olacak ama kendisi (Şi) bu hususta çok nazik davranıyor" dedi. Çin'in petrolünün yaklaşık %60'ını Hürmüz Boğazı üzerinden almasına rağmen, bölgedeki ABD liderliğindeki operasyonlara karşı "çok saygılı" bir tutum sergilediğini not etti.

"BİZE MEYDAN OKUMUYORLAR"

Trump, bu iş birliğini "muazzam bir adam" olarak nitelendirdiği Şi ile olan kişisel ilişkisine bağlayarak, "Çin tarafından bir zorlukla karşılaşmadık. Bize meydan okumuyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca iki küresel güç arasındaki ekonomik ilişkinin kârlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan Trump: "Çin ile çok fazla iş yapıyoruz ve çok para kazanıyoruz. Artık eskisi gibi değil" dedi.

"İRAN BEYAZ TESLİM BAYRAĞINI ÇEKMELİ"

Ayrıca İran ile savaşın uzayabileceği mesajını da veren Trump, "İran beyaz teslim bayrağını çekmeli. Akıllıca olanı yapmalılar, gidip insanları öldürmek istemiyorum İran ateşkesin sona ermemesi için ne yapmaması gerektiğini biliyor. İran'ın elinde sadece küçük tekneler kaldı, üzerlerindeki silahlar oyuncak sayılır. Küçük teknelerinden atılan mermiler savaş gemilerimizin zırhlı gövdesinden sekiyor, fark etmiyoruz bile." diye konuştu.

"ANLAŞMAK İSTİYORLAR AMA OYUN OYNUYORLAR"

Trump, "İran şu an da hayatta kalmaya çalışıyor. Tüm kontrol bizde. Anlaşmak istiyorlar ama oyun oynuyorlar. Ekonomileri çöküyor, umarım çöker zira kazanmak istiyorum. Askerlerine maaş ödeyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA