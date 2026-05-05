Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, sezon finalinde izleyiciyi sarsacak büyük bir operasyona imza atıyor. Dizide "Çimen" karakterine hayat veren Selin Türkmen’in projeye kesin olarak veda edeceği netleşirken, hikayenin bir kaza sahnesiyle kırılacağı ve üç ismin daha kadrodan ayrılacağı öğrenildi. Yapım ekibi, Selin Türkmen gitse de Çimen karakterini yeni bir oyuncuyla yola devam ettirmek için çalışmalara başladı.
Ekranların ilgiyle takip edilen yapılarından “Kızılcık Şerbeti”, sezon finaline büyük sürprizlerle girmeye hazırlanıyor. Dizide “Çimen” rolünü üstlenen Selin Türkmen’in, sezon sonu itibarıyla projeyle yollarını ayıracağı kesinleşti.
AYNI ROLE İKİNCİ VEDA
Selin Türkmen için bu ayrılık aslında bir ilk değil. Daha önce de kendi isteğiyle diziden ayrılan ve bir süre sonra hikayeye geri dönen genç oyuncunun, bu kez sezon finaliyle birlikte kesin olarak kadrodan çıkacağı öğrenildi.
Ancak Türkmen’in gidişi, “Çimen” karakterinin de hikayeye veda edeceği anlamına gelmiyor. Yapım ekibinin "Çimen" karakterini projede tutmakta kararlı olduğu ve karakteri canlandıracak yeni bir oyuncu için arayışlara başladığı belirtiliyor.
SEZON FİNALİNDE 3 AYRILIK DAHA YAŞANACAK
Dizideki ayrılıklar sadece Selin Türkmen ile de sınırlı kalmayacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sezon finaline doğru tansiyonun zirve yapacağı dizide büyük bir kaza sahnesi yaşanacak. Bu kırılma noktasıyla birlikte Türkmen’in yanı sıra üç oyuncunun daha diziye veda edeceği kulislerde konuşulan en sıcak bilgiler arasında yer alıyor.