Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti

Kolombiya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu içeride mahsur kalan 15 madenciden 9'unun hayatını kaybettiği, 6'sının ise kurtarıldığı bildirildi.

Ulusal Madencilik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Sutatausa kasabasındaki "La Ciscuda" adlı madende patlama meydana geldiği ifade edildi.

Patlamanın gaz birikmesinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, 9 Nisan'da madende teknik inceleme yapıldığı ve özellikle metan gazı başta olmak üzere tehlikeli gaz birikimlerine karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasının tavsiye edildiği kaydedildi.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey ise basına yaptığı açıklamada, patlamanın madencilerin yaklaşık 600 metre derinlikte çalıştığı sırada meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
