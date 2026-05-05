Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti

Ulusal Madencilik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı Sutatausa kasabasındaki "La Ciscuda" adlı madende patlama meydana geldiği ifade edildi.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, patlama sonucu maden içinde mahsur kalan 15 işçiden 9'unun yaşamını yitirdiği, 6'sının ise kurtarıldığı belirtildi.

Patlamanın gaz birikmesinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, 9 Nisan'da madende teknik inceleme yapıldığı ve özellikle metan gazı başta olmak üzere tehlikeli gaz birikimlerine karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasının tavsiye edildiği kaydedildi.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey ise basına yaptığı açıklamada, patlamanın madencilerin yaklaşık 600 metre derinlikte çalıştığı sırada meydana geldiğini duyurdu.