Tunceli Haber, Tunceli Son Dakika Haberleri - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Tunceli Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Tunceli Haberleri

Tunceli haber, Tunceli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tunceli Seçim Sonuçları Tunceli Yerel Seçim Sonuçları 2019 Tunceli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kılıçdaroğlu'nun memleketinde tek milletvekili Yeşil Sol Parti'den

Kılıçdaroğlu'nun memleketinde tek milletvekili Yeşil Sol Parti'den

Tunceli - 15.05.2023
Tüik: Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü Geçen Yıl 3,17 Kişiye Geriledi

Tüik: Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü Geçen Yıl 3,17 Kişiye Geriledi

Tunceli - 15.05.2023
Tüik: Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü Geçen Yıl 3,17 Kişiye Geriledi

Tüik: Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü Geçen Yıl 3,17 Kişiye Geriledi

Tunceli - 15.05.2023
Tunceli'de korkutan yangın

Tunceli'de korkutan yangın

Tunceli - 15.05.2023
Türkiye'nin aile istatistikleri (1)

Türkiye'nin aile istatistikleri (1)

Tunceli - 15.05.2023
Tunceli'de korkutan yangın

Tunceli'de korkutan yangın

Tunceli - 15.05.2023
Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,17 oldu

Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,17 oldu

Tunceli - 15.05.2023
KILIÇDAROĞLU'NUN AĞABEYİ DE OYUNU KULLANDI

KILIÇDAROĞLU'NUN AĞABEYİ DE OYUNU KULLANDI

Tunceli - 14.05.2023
Kılıçdaroğlu'nun Ağabeyi de Oyunu Kullandı

Kılıçdaroğlu'nun Ağabeyi de Oyunu Kullandı

Tunceli - 14.05.2023

Tunceli

Nüfus88.198 (2019 itibarıyla)
Hava Durumu - 2626°

Parçalı Bulutlu
Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:19 		Öğle
12:23 		İkindi
16:16 		Akşam
19:36 		Yatsı
21:11
ValiMehmet Ali Özkan
Bld. BaşkanıFatih Mehmet Maçoğlu - (TKP)
Valilik Sitesi http://www.tunceli.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi http://www.tunceli.bel.tr/tr/Belediye Sitesi
BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı8
Yüzölçümü7.774 km2
Rakım914m
Posta Kodu62000
Alan Kodu428
Plaka Kodu62
Koordinatı39.09921, 39.54351
Tunceli Seçim Sonuçları
Tunceli Gündemindeki Kişiler
Tunceli'de hayvansever iki kadın can dostlarıyla sandık başına gitti

Tunceli'de hayvansever iki kadın can dostlarıyla sandık başına gitti

Tunceli - 14.05.2023
Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

Tunceli - 14.05.2023
Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

Tunceli'de seçmenler oy kullanmaya başladı

Tunceli - 14.05.2023
Tunceli'de Otomobil Kazasında Kaybolan 3 Kişiden Sonuncusu da Bulundu

Tunceli'de Otomobil Kazasında Kaybolan 3 Kişiden Sonuncusu da Bulundu

Tunceli - 13.05.2023
Tunceli'de otomobil kazasında kaybolan gençlerden sonuncusunun cesedi bulundu

Tunceli'de otomobil kazasında kaybolan gençlerden sonuncusunun cesedi bulundu

Tunceli - 13.05.2023
Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli - 13.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedenine de ulaşıldı

Munzur Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedenine de ulaşıldı

Tunceli - 13.05.2023
Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli - 13.05.2023
OTOMOBİLİN MUNZUR ÇAYI'NA UÇTUĞU KAZADA AZAD'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 22'NCİ GÜN

OTOMOBİLİN MUNZUR ÇAYI'NA UÇTUĞU KAZADA AZAD'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 22'NCİ GÜN

Tunceli - 12.05.2023
Tunceli'de kaybolan gençlerin arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kaybolan gençlerin arama çalışmaları sürüyor

Tunceli - 12.05.2023
Tunceli'de kaybolan gençlerin arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kaybolan gençlerin arama çalışmaları sürüyor

Tunceli - 12.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor

Munzur Çayı'nda kaybolan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor

Tunceli - 12.05.2023
Rabat Vadisi tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Rabat Vadisi tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor

Tunceli - 12.05.2023
MUNZUR ÇAYI'NA DÜŞEN OTOMOBİLDE KAYBOLAN AZAD, 21 GÜNDÜR ARANIYOR

MUNZUR ÇAYI'NA DÜŞEN OTOMOBİLDE KAYBOLAN AZAD, 21 GÜNDÜR ARANIYOR

Tunceli - 11.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Munzur Çayı'nda kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli - 10.05.2023
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Uçar, Tunceli'de mitinge katıldı

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Uçar, Tunceli'de mitinge katıldı

Tunceli - 10.05.2023
Tunceli'de yaban domuzları, yavrularıyla birlikte şehir merkezine indi

Tunceli'de yaban domuzları, yavrularıyla birlikte şehir merkezine indi

Tunceli - 10.05.2023
Tunceli'de tarihi mezarlıkta kaçak kazı

Tunceli'de tarihi mezarlıkta kaçak kazı

Tunceli - 10.05.2023
Tunceli'de tarihi mezarlıkta kaçak kazı

Tunceli'de tarihi mezarlıkta kaçak kazı

Tunceli - 10.05.2023
Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli - 09.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldı

Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldı

Tunceli - 09.05.2023
Tunceli'de kaybolan 3 gençten ikincisi de bulundu

Tunceli'de kaybolan 3 gençten ikincisi de bulundu

Tunceli - 09.05.2023
Tunceli'de kaybolan 2 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de kaybolan 2 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli - 09.05.2023
MUNZUR ÇAYI'NDA KAYBOLAN GENÇLERDEN AMCA BULUNDU, YEĞENİ ARANIYOR

MUNZUR ÇAYI'NDA KAYBOLAN GENÇLERDEN AMCA BULUNDU, YEĞENİ ARANIYOR

Tunceli - 09.05.2023
Kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli - 09.05.2023
Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'de kayıp gençlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli - 09.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Tunceli - 09.05.2023
OTOMOBİLLE MUNZUR ÇAYI'NA UÇAN AMCA- YEĞEN, 18'İNCİ GÜNDE DE ARANIYOR

OTOMOBİLLE MUNZUR ÇAYI'NA UÇAN AMCA- YEĞEN, 18'İNCİ GÜNDE DE ARANIYOR

Tunceli - 08.05.2023
Tunceli'de kayıp kişilerin arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor

Tunceli'de kayıp kişilerin arama çalışmaları 18. gününde devam ediyor

Tunceli - 08.05.2023
Tunceli'de boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendi

Tunceli'de boz ayı ailesi ve yaban keçileri görüntülendi

Tunceli - 08.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Tunceli - 08.05.2023
Bankanın açığını bulup 101 milyon liralık vurgun yapan şebekeye ikinci dalga operasyon: 20 gözaltı

Bankanın açığını bulup 101 milyon liralık vurgun yapan şebekeye ikinci dalga operasyon: 20 gözaltı

Tunceli - 08.05.2023
Bankanın açığını bulup 101 milyon liralık vurgun yapan şebekeye ikinci dalga operasyon: 20 gözaltı

Bankanın açığını bulup 101 milyon liralık vurgun yapan şebekeye ikinci dalga operasyon: 20 gözaltı

Tunceli - 08.05.2023
MUNZUR ÇAYI'NA UÇAN ARAÇTAKİ AMCA YEĞEN 17'NCİ GÜNDE ARANIYOR

MUNZUR ÇAYI'NA UÇAN ARAÇTAKİ AMCA YEĞEN 17'NCİ GÜNDE ARANIYOR

Tunceli - 07.05.2023
Munzur Çayı'ndaki kayıp gençler için arama çalışmaları devam ediyor

Munzur Çayı'ndaki kayıp gençler için arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli - 07.05.2023
Tunceli'de kaybolan gençler için arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de kaybolan gençler için arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli - 07.05.2023
Tunceli itfaiyesi, kayıp gençleri bulmak için yoğun çaba harcıyor

Tunceli itfaiyesi, kayıp gençleri bulmak için yoğun çaba harcıyor

Tunceli - 07.05.2023
Tunceli itfaiyesi, kayıp gençleri bulmak için yoğun çaba harcıyor

Tunceli itfaiyesi, kayıp gençleri bulmak için yoğun çaba harcıyor

Tunceli - 07.05.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi

Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi

Tunceli - 07.05.2023
Tunceli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'de kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli - 06.05.2023
Tunceli Bayram namazı saat kaçta? Tunceli Bayram namazı saati! Tunceli Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?

Tunceli Bayram namazı saat kaçta? Tunceli Bayram namazı saati! Tunceli Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?

Tunceli - 21.04.2023
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Tunceli 7.582 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Dersim diye anılan bölge aslında bugünkü Tunceli'yi değil, o yörenin adını belirler. Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür olmak üzere 8 ilçeli Tunceli şehrinin eski ismi Mamekiye'dir. Bu isim de 1935’de değiştirilmiş ve Tunceli halini almıştır. Tunceli ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanır. Sanayi bakımından en az gelişmiş illerimizden biridir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tunceli haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Tunceli son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
title