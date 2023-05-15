Tunceli Haber, Tunceli Son Dakika Haberleri - Haberler

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Tunceli Haberleri
Tunceli haber, Tunceli son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Tunceli
88.198 (2019 itibarıyla)
26°
Parçalı Bulutlu
Namaz Vakitleri
|İmsak
03:19
|Öğle
12:23
|İkindi
16:16
|Akşam
19:36
|Yatsı
21:11
|Vali
|Mehmet Ali Özkan
|Bld. Başkanı
|Fatih Mehmet Maçoğlu - (TKP)
|Valilik Sitesi
|http://www.tunceli.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|http://www.tunceli.bel.tr/tr/
|Bölgesi
|Doğu Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|8
|Yüzölçümü
|7.774 km2
|Rakım
|914m
|Posta Kodu
|62000
|Alan Kodu
|428
|Plaka Kodu
|62
|Koordinatı
|39.09921, 39.54351
|Tunceli Seçim Sonuçları
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Tunceli 7.582 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Dersim diye anılan bölge aslında bugünkü Tunceli'yi değil, o yörenin adını belirler. Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür olmak üzere 8 ilçeli Tunceli şehrinin eski ismi Mamekiye'dir. Bu isim de 1935’de değiştirilmiş ve Tunceli halini almıştır. Tunceli ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanır. Sanayi bakımından en az gelişmiş illerimizden biridir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tunceli haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Tunceli son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.