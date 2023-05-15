Tunceli Haber, Tunceli Son Dakika Haberleri - Haberler

Tunceli 88.198 (2019 itibarıyla) 88.198 26° 26° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:19 Öğle

12:23 İkindi

16:16 Akşam

19:36 Yatsı

21:11 Vali Mehmet Ali Özkan Bld. Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu - (TKP) Valilik Sitesi http://www.tunceli.gov.tr/ Belediye Sitesi http://www.tunceli.bel.tr/tr/ Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 8 Yüzölçümü 7.774 km2 Rakım 914m Posta Kodu 62000 Alan Kodu 428 Plaka Kodu 62 Koordinatı 39.09921, 39.54351 Tunceli Seçim Sonuçları

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Tunceli 7.582 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Dersim diye anılan bölge aslında bugünkü Tunceli'yi değil, o yörenin adını belirler. Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Merkez, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür olmak üzere 8 ilçeli Tunceli şehrinin eski ismi Mamekiye'dir. Bu isim de 1935’de değiştirilmiş ve Tunceli halini almıştır. Tunceli ekonomisi temelde tarım ve hayvancılığa dayanır. Sanayi bakımından en az gelişmiş illerimizden biridir. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Tunceli haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Tunceli son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.