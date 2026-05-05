Haberler

Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak maç hakkında konuşarak sarı-kırmızılıların rakibini çok büyük bir farkla yenerek şampiyon olacağını iddia etti.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendirdi. 

''FUTBOLDA YÜZDE 1 İHTİMALLER VARDIR''

"Futbolda yüzde 1 ihtimaller vardır" diyen Sinan Engin, "O da bu maç için geçerlidir. Yüzde 1 ihtimali eğer Antalyaspor kullanırsa Galatasaray'ın şampiyonluğu 1 hafta sonrasına kalabilir. Bu yüzde 1 ihtimal de şudur; beraberliktir. Ya da Galatasaray'dan 1 tane 2 tane oyuncunun oyundan atılmasıdır.'' dedi. 

''ÇOK BÜYÜK FARKLA KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Sözlerine devam eden Sinan Engin, ''Ancak bu yüzde 1 ihtimalin bu maçta olacağını sanmıyorum. Ben bu maçta Galatasaray'ın çok büyük farkla kazanarak şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum.'' yorumunda bulundu.  

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Corcor:

Eses sürünerekte olsa almalı maçı!!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor

29 çeşit ürünü karıştırıp kendi buldu, 29 yıldır satıyor
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

Arda Güler'in yanına bir Türk daha! İşte Real Madrid'in büyük hayali
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi

Maça damga vuran pozisyon!