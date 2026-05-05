Sinan Engin'den Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin iddialı tahmin

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendirdi.

''FUTBOLDA YÜZDE 1 İHTİMALLER VARDIR''

"Futbolda yüzde 1 ihtimaller vardır" diyen Sinan Engin, "O da bu maç için geçerlidir. Yüzde 1 ihtimali eğer Antalyaspor kullanırsa Galatasaray'ın şampiyonluğu 1 hafta sonrasına kalabilir. Bu yüzde 1 ihtimal de şudur; beraberliktir. Ya da Galatasaray'dan 1 tane 2 tane oyuncunun oyundan atılmasıdır.'' dedi.

''ÇOK BÜYÜK FARKLA KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

Sözlerine devam eden Sinan Engin, ''Ancak bu yüzde 1 ihtimalin bu maçta olacağını sanmıyorum. Ben bu maçta Galatasaray'ın çok büyük farkla kazanarak şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum.'' yorumunda bulundu.