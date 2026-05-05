Meloni, yapay zeka ile üretilen fotoğraflarını hem eleştirdi hem dalga geçti: Beni olduğumdan daha iyi göstermişler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zekayla üretilen sahte fotoğraflarına ironik ama sert bir tepki gösterdi. Görüntüleri hazırlayanların kendisini "olduğundan daha iyi gösterdiğini" söyleyerek dalga geçen Meloni, asıl meselenin dezenformasyon olduğunu vurguladı. Deepfake teknolojisini "tehlikeli bir silah" olarak niteleyen Meloni, masum insanların hayatını karartabilecek bu dijital saldırılara karşı acil önlem ve bilinçli sosyal medya kullanımı çağrısı yaptı.

İtalya’nın ilk kadın Başbakanı Giorgia Meloni, son dönemde internette hızla yayılan ve ve yapay zeka ile üretilen sahte fotoğraflarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meloni, teknolojinin siyasi bir suistimal aracı haline getirilmesine tepki gösterirken aynı zamanda ironik bir yorumda da bulundu.

"EN AZINDAN BENİ OLDUĞUMDAN DAHA İYİ GÖSTERMİŞLER"

Meloni, "Son günlerde şahsıma ait, yapay zeka ile üretilmiş ve gerçekmiş gibi servis edilen çeşitli fotoğraflar dolaşıyor. Kabul etmeliyim ki; bu görüntüleri hazırlayanlar, en azından paylaştığım bu örnekte beni olduğumdan daha iyi göstermişler. Ancak asıl mesele, yalan ve iftira üretmek uğruna artık her türlü aracın kullanılıyor olmasıdır" dedi.

"DEEPFAKE TEHLİKELİ BİR SİLAHTIR"

Meloni, sorunun sadece siyasetçilerin imajı olmadığını, savunmasız vatandaşların bu teknoloji karşısında büyük bir risk altında olduğunu hatırlattı. Deepfake’i "tehlikeli bir silah" olarak nitelendiren İtalyan lider, siber güvenliğin hayati önemine dikkat çekerek, "Ben bir Başbakan olarak kendimi savunabilirim; ancak birçok savunmasız vatandaş bu imkana sahip değil. Deepfake herkesi aldatabilecek, manipüle edebilecek ve vurabilecek tehlikeli bir araçtır. Masum insanların hayatlarını karartabilecek bir silaha dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

"İNANMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN"

Sosyal medya kullanıcılarını dezenformasyona karşı uyanık olmaya çağıran Meloni, "İnanmadan önce doğrulayın, paylaşmadan önce ise doğruluğundan emin olun" diyerek, dijital okuryazarlığın önemini vurguladı. Meloni’nin bu çıkışı, Avrupa genelinde yapay zeka içeriklerine yönelik yasal düzenleme tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

