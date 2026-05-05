MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP’de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in ‘Genel Başkan’ seçildiği 38. Kurultay’da "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiası ile açılan dava öncesi dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yıldız, “Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir” dedi.

CHP’de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in ‘Genel Başkan’ seçildiği 38. Kurultay’da "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiası ile açılan dava öncesi MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ HUKUKEN TEKRAR YETKİLİ HALE GELEBİLİR”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yıldız, davadan ‘mutlak butlan’ kararının çıkması ve kesinleşmesi durumunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Özel'in yerine göreve gelebileceğini söyledi.

Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı. Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti. Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir. Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" ve "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor. Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak.”

BAHÇELİ: CHP'NİN PARÇALANMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ

Öte yandan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP’nin köklü bir siyasi parti olduğuna dikkat çeken Bahçeli, “CHP, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana var olan önemli bir siyasi partidir. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca CHP’nin ayrışma ve sert eleştiriler yerine toplumla buluşması gerektiğini de belirten Bahçeli, “CHP, ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun” dedi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMalatyalı:

Şimdiye kadar Türk tarihinde ne zaman görülmüş mahkeme karışmış

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

