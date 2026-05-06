Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açıklaması ve İran’la anlaşma ihtimaline ilişkin olumlu mesajlar vermesi petrol fiyatlarını düşürdü. Küresel arz krizinin hafifleyebileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 1,38 gerileyerek 108,35 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 1,47 düşüşle 100,77 dolara indi.

  • Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine destek sağlayan 'Özgürlük Projesi'ni kısa süreliğine durdurdu.
  • Trump'ın İran'la 'büyük ilerleme kaydedildi' açıklaması, Orta Doğu'da arz krizinin hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.
  • Brent petrol varil fiyatı %1,38 düşüşle 108,35 dolara, WTI %1,47 düşüşle 100,77 dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişine destek sağlamak amacıyla başlatılan “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açıklaması petrol piyasalarında sert etki yarattı. Trump’ın İran’la olası anlaşmaya yönelik “büyük ilerleme kaydedildi” mesajı vermesi, Orta Doğu’daki arz krizinin hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

PETROL FİYATLARINDA İKİNCİ GÜN DÜŞÜŞ

Gelişmelerin ardından petrol fiyatları üst üste ikinci günde de geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,38 düşüşle 108,35 dolara inerken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 1,47 kayıpla 100,77 dolara geriledi. Bir önceki seansta da her iki petrol türü yaklaşık yüzde 4 değer kaybetmişti.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA

Dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, ABD-İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının başlamasının ardından büyük ölçüde kapanmıştı. Küresel piyasada arz endişesini artıran kriz nedeniyle Brent petrol geçen hafta Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

TRUMP: ANLAŞMA İÇİN DURDURDUK

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ve bazı ülkelerin talebi doğrultusunda İran temsilcileriyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek “Özgürlük Projesi”nin kısa süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdiklerini açıkladı.

ABD yönetimi, “Özgürlük Projesi” kapsamında Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek sağlandığını duyurmuştu.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Bülent Sonyıldırım:

BAK ŞU DÜNYANIN HALİNE DÜNYA DELİBAŞ BİRİNİN SÖZÜ İLE HOP KALKIYOR HOP DÜŞÜYOR

