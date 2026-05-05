AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın (DAKAF’26) açılışında anons krizi yaşandı. Programın sunucusu, konuşma yapmak üzere AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas’ı kürsüye davet ederken kendisini "AKP İl Başkanı" sıfatıyla takdim etti. Bu anons, törende gerginliğe neden oldu.

Duruma anında müdahale eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, sunucunun kullandığı ifadeye tepki gösterdi. Yanlış anons sonrası yükselen tansiyonun düşmesinin ardından program kaldığı yerden devam etti.

