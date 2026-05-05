Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez ile verdiği görüntü ülkeleri Arjantin'de büyük ses getirdi.

TARTIŞMA YARATAN YAKINLAŞMA

Eski çiftin bir dizi çekimi sırasında çekilen, neredeyse öpüşecekmiş gibi göründükleri bir fotoğraf karesi sosyal medyada skandala yol açtı. "TriAngulo Amoroso" adlı dikey formatlı dizi için bir araya gelen ikilinin bu karesi, özellikle Maxi Lopez’in eşi Daniela Christiansson’un hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDULAR

Birçok kullanıcı, yeni bebek sahibi olan Daniela’ya üzüldüklerini belirterek Lopez’i eleştiri yağmuruna tuttu. Fotoğrafın kurgu olduğu bilinse de hayranlar, ikilinin bu kadar yakınlaşmasını etik bulmadı. Arjantin basınında geniş yer bulan bu olay, Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı süreçlerle tanınan Wanda Nara’nın eski eşiyle tekrar gündeme gelmesine neden oldu.