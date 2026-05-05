Olaitan maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde futbolseverlerin nefesini kesen eşleşmede, Beşiktaş uzatmalara gitmesi beklenen maçta Konyaspor’a 90+8. dakikada yediği golle mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın kaderini belirleyen uzatma anlarında Junior Olaitan’ın sebep olduğu penaltı pozisyonu oldu.

90+8'DE GELEN ŞOK GOL

Maçın son saniyelerine kadar iyi bir oyun sergileyen ve sayısız fırsatı kaçıran Beşiktaş, kendi ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası hakemin penaltı noktasına gitmesiyle sarsıldı. Topun başına geçen Konyasporlu oyuncu Bardhi'nin havalandırmasıyla birlikte siyah-beyazlıların kupa hayalleri son buldu.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Son düdüğün çalmasıyla birlikte penaltıya sebebiyet veren Junior Olaitan, yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha ortasına çöken ve gözyaşlarına boğulan genç oyuncu, dakikalarca yerinden kalkamadı. Takım arkadaşları Olaitan'ın yanına gelip oyuncuya sarıldı ve destek sağladı.