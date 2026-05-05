Haberler

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor

Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor, Beşiktaş'ı 90+8'de penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Trabzonspor-Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi olacak.

  • Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek finale yükseldi.
  • Konyaspor'un galibiyet golü 90+8. dakikada Bardhi'nin penaltı vuruşuyla geldi.
  • Beşiktaş'ın kupaya veda etmesiyle Konyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk finalist oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 1-0 kazanarak finale yükseldi.

OH'UN KAFA VURUŞU DIŞARIDA

6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI 

36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

SİYAH-BEYAZLILAR YİNE ETKİLİ GELDİ

43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

ORKUN VURDU, TOP DİREKTEN DÖNDÜ

54. dakikada orta alandan geliştirilen atakta Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun'un yay üzerinden yaptığı vuruş, direkten döndü. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

SAVUNMA SON ANDA GOLÜ ENGELLEDİ

81. dakikada Beşiktaş'ta rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Olaitan'ın yakın direğe vuruşunda son anda savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı. 

KONYASPOR GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

Karşılaşmanın 87. dakikasında savunma arkasına sarkan Bardhi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ersin Destanoğlu'nu çalımlayıp topu boş kaleye ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı. 

KONYASPOR PENALTI KAZANDI

Konyaspor 90+5'te penaltı kazandı. Savunma arkasına sarkan Olaigbe, Olaitan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

YEŞİL-BEYAZLILAR 90+8'DE ÖNE GEÇTİ

Penaltıda topun başına geçen Bardhi, top ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak takımını öne geçiren golü attı. Konyasporlu oyuncular, golün ardından büyük sevinç yaşadı. 

KUPADA İLK FİNALİST KONYASPOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Konyaspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Konyaspor, Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu. Beşiktaş ise kupaya yarı finalde veda etti. Yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Trabzonspor-Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

ABD'nin 'Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği' iddiası

Savaş tehditleri savurmuştu! İran ABD'nin o operasyonundan haberdarmış
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı

"Bunu yapmasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı"
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır

Tarihi gelişme! Türkiye'nin o ülkeyle sınırı açılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Sergen istifa, kendi evinde tek umudun olan kupa maçınıda kazanamıyorsan daha ne diyebilirim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz

Türkiye'nin en uzun nehrindeki 1 yıllık değişim inanılmaz
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Günün magazin bombası: Eda Sakız ve Burak Bulut boşanıyor

Kilolarca altın mutluluk getirmedi! Boşanıyorlar

Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi

Maça damga vuran pozisyon!