İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut’un göreve gelmesiyle birlikte Türk futbolunda şaha kalktı. Yeşil-beyazlı ekip, Palut yönetiminde sergilediği taktik disiplin ve yüksek enerjiyle sadece Anadolu takımlarına değil, ligin devlerine de göz açtırmadı.

DEVLERİ TEK TEK YENDİ

İlhan Palut'un dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünen Konyaspor, "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekti. Yeşil-beyazlı takım, hem ligde hem de kupada gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not aldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda sergilediği dirençli futbolla hem Beşiktaş’ı hem de Fenerbahçe’yi uzatma anlarında bulduğu gollerle saf dışı bırakarak kupa serüveninde unutulmaz zaferlere imza attı.

LİGDE DE GALATASARAY VE TRABZONSPOR'U DEVİRDİ

Süper Lig'de de aynı çıkışı sürdüren Palut'un öğrencileri, Galatasaray ve Trabzonspor'u da kendi sahasında iyi bir oyunla yenerek rakiplerini evine eli boş gönderdi.