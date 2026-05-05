Haberler

İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı

İlhan Palut, dört büyüklere karşı şov yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesinin ardından karşı karşıya geldiği dört büyük ekibi de mağlup etmeyi başardı. Palut yönetimindeki Konyaspor, kupada Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi elerken, ligde de Galatasaray ve Trabzonspor'u yendi.

  • Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yendi.
  • Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi uzatmalarda eledi.
  • Konyaspor, Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor'u kendi sahasında yendi.

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut’un göreve gelmesiyle birlikte Türk futbolunda şaha kalktı. Yeşil-beyazlı ekip, Palut yönetiminde sergilediği taktik disiplin ve yüksek enerjiyle sadece Anadolu takımlarına değil, ligin devlerine de göz açtırmadı. 

DEVLERİ TEK TEK YENDİ

İlhan Palut'un dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünen Konyaspor, "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı kurduğu üstünlükle dikkat çekti. Yeşil-beyazlı takım, hem ligde hem de kupada gösterdiği performansla futbol otoritelerinden tam not aldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ 

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda sergilediği dirençli futbolla hem Beşiktaş’ı hem de Fenerbahçe’yi uzatma anlarında bulduğu gollerle saf dışı bırakarak kupa serüveninde unutulmaz zaferlere imza attı.

LİGDE DE GALATASARAY VE TRABZONSPOR'U DEVİRDİ 

Süper Lig'de de aynı çıkışı sürdüren Palut'un öğrencileri, Galatasaray ve Trabzonspor'u da kendi sahasında iyi bir oyunla yenerek rakiplerini evine eli boş gönderdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik

Bölge yeni savaşın eşiğinde! İran'dan bu görüntülere en net açıklama
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Çok sayıda ölü var
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış

Ünlü Türk de, hantavirüs tespit edilen gemideymiş