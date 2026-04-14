Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Uzak Şehir dizisinde yeni karakter sonrası izleyici tepkileri artarken reytingler düşüşe geçti. Reytinglerdeki bu düşüşün başrol oyuncusu Sinem Ünsal’ın uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermesinin de etkili olabileceği yorumları yapılıyor.

  • Uzak Şehir dizisinin son bölümünde reytinglerde düşüş yaşandı.
  • Ceren Moray'ın canlandırdığı Meryem karakterinin diziye dahil olması sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Dizinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi ve yapılan test negatif çıktı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisinde son bölümün ardından reytinglerde düşüş yaşandı. Pazartesi günlerinin zirvesinde yer alan dizideki bu değişim dikkat çekti.

İZLEYİCİ TEPKİSİ REYTİNGLERE YANSIDI

Son bölümlerde Ceren Moray’ın canlandırdığı Meryem karakterinin diziye dahil olması sosyal medyada tartışma yarattı. İzleyicilerin hikayeye yönelik eleştirileri, reyting sonuçlarına da yansıdı.

Ceren Moray, Meryem rolüyle Sadakat'in hapisteki koğuş arkadaşı olarak karşımıza çıktı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞDI

Dizinin izleyicileri sosyal medyada, “Hikaye klişeleşti”, “Sıkıldık”, “Meryem hikayesi saçma oldu” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Bu yorumlar, dizinin son bölümde yaşadığı düşüşün nedenleri arasında gösterildi.

RAKİP DİZİLER YÜKSELİŞTE

Aynı gün yayınlanan Delikanlı dizisi total ve ABC1 kategorilerinde reytinglerini artırırken, Cennetin Çocukları ise tüm kategorilerde düşüş yaşadı.

BAŞROL OYUNCUSU İFADE VERDİ

Öte yandan dizinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ünsal, Mardin’de setten ayrılarak ifade verirken, yapılan testin negatif çıktığı bildirildi. Dizideki gelişmeler ve reytinglerdeki düşüşün önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.

