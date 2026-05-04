Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için gülünç teklif

Beşiktaş’ta yeni sezon kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, genç yıldız Semih Kılıçsoy’un geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye kiralanan 20 yaşındaki golcü için Çizme temsilcisi harekete geçti.

CAGLIARI'DEN GÜLÜNÇ TEKLİF

İtalyan basınındaki haberlere göre; Cagliari ve Beşiktaş'ın sezon başında yaptığı sözleşmede Semih Kılıçsoy için 12 milyon Euro’luk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Ancak İtalyan kulübü, bu rakamı yüksek bularak Beşiktaş’ın kapısını "indirim" talebiyle çaldı. Cagliari yönetiminin, milli oyuncu için opsiyonun yarısı olan 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı, bu teklifin Beşiktaş kanadında gülünç bulunarak şaşkınlıkla karşılandığı aktarıldı.

SERGEN YALÇIN GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Beşiktaş yönetimi, bu düşük teklifi düşünmeden reddederken; teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu da kararda etkili oldu. Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Yalçın’ın, "Semih potansiyelli bir oyuncu. 6 milyon Euro gibi bir rakama onun kalitesinde birinin yerini doldurmamız imkansız" diyerek oyuncunun takımda kalmasını istediği vurgulandı.

ROTASI YENİDEN BEŞİKTAŞ

Cagliari eğer 12 milyon Euro’luk mevcut satın alma opsiyonunu kullanmazsa, Semih Kılıçsoy yaz kampında Beşiktaş’a geri dönecek.