Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlilik kredisinde hibe müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan evlilik kredilerinde kapsamlı bir iyileştirmeye gidildiğini açıkladı. 200 ila 250 bin TL arasında sağlanan finansal desteğe ek olarak, geri ödeme süresinde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 taksitinin silinmesi kararı alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuk sahibi olunması durumunda ise kalan borcun tamamının hibe edileceğini müjdeledi.

  • Aile ve Gençlik Fonu'ndan evlilik kredisi kullanan çiftlerin, geri ödeme süresinde ikinci çocuk sahibi olmaları halinde kalan borcun tamamı silinecek.
  • Evlilik kredisi kapsamında 200 ila 250 bin TL arasında finansal destek sağlanıyor.
  • Daha önce ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 taksiti silinirken, kalan taksitler 12 ay erteleniyordu.

Kabine Toplantısı’nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan evlilik kredisinden faydalanan vatandaşlara yönelik bir müjdeyi açıkladı.

İKİNCİ ÇOCUK SAHİBİ OLAN ÇİFTLERİN TÜM BORCU SİLİNECEK

200 ila 250 bin TL arasında sağlanan finansal desteğe ek olarak, geri ödeme süresinde çocuk sahibi olan çiftlerin 12 taksitinin silinmesi kararı alındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci çocuk sahibi olunması durumunda ise kalan borcun tamamının hibe edileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: “Aile ve Gençlik Fonu’yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin TL arasında bir rakamla destekliyoruz. Kredilerden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı olsun diliyorum”

