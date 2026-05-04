Haberler

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi

Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekiplerinden Dunkerque’te forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo’nun yeni sezonda Samsunspor formasını giyeceğini belirtti.

  • Samsunspor, Olivier Ntcham ile sakatlıkları ve performans dalgalanması nedeniyle yollarını ayırdı.
  • Samsunspor, Ntcham'ın yerine Fransa'nın Dunkerque takımında oynayan 21 yaşındaki Sekongo'yu transfer edecek.
  • Samsunspor, yeni sezonda yaş ortalamasını 22-24 seviyesine çekmeyi hedefliyor.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Radyospor'a konuşarak gelecek sezona dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yüksel Yıldırım, kırmızı-beyazlı taraftarlara yeni sezonun ilk transfer müjdesini de verdi. 

''NTCHAM İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK''

Takımdaki ilk ayrılığı açıklayan Yüksel Yıldırım, "Olivier Ntcham ile anlaşma sağlayamadık. Ntcham'ın sakatlıkları ve performans dalgalanması nedeniyle sürdürülebilir bir durum yok. Maaş indirimini de kabul etmeyince yolları ayırma kararı aldık.'' dedi. 

''SEKONGO'YU KADROMUZA KATACAĞIZ''

Olivier Ntcham'ın yerine yapılacak transferi duyuran Yüksel Yıldırım, ''Ntcham’ın yerine Fransa ekibi Dunkerque’te forma giyen 21 yaşındaki Sekongo'yu kadromuza katacağız. İleride yıldız olabilecek bir oyuncu gibi görünüyor. Bunun dışında birkaç genç oyuncu daha var.'' sözlerini sarf etti. 

''YAŞ ORTALAMASINI 22-24 SEVİYESİNE ÇEKMEK İSTİYORUZ''

Sözlerine devam eden Yıldırım, ''Yeni sezonda genç ve dinamik bir ekip kurmayı hedefliyoruz. Yeni sezonda yaş ortalamasını 22-24 seviyesine çekmek istiyoruz. Daha fazla koşan, mücadele eden ve potansiyeli yüksek bir takım oluşturacağız." açıklamasını yaptı. 

Şaziye Ceyhan
Haberler.com
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Savaş yeniden alevleniyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın

Mustafa Keser'in anlattığı fıkra, MHP'li vekili küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Alman mayın arama gemisi Fulda, muhtemel Hürmüz Boğazı görevi için yola çıktı

Avrupa ülkesi şimdiden harekete geçti! Hürmüz'e doğru yola çıktılar
Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek

Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek: Salon bir anda çoştu
Skandal olay! Kim Kardashian'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Kardashıan'a şok! Özel görüntüleri, hiç istemeyeceği kişiye izletildi
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak

Ve Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!