BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerinin İHA'larla hedef alınmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran, tanker saldırısından kısa bir süre sonra BAE topraklarına yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Olayın ardından bölgedeki askeri birlikler ve hava savunma sistemleri en üst düzey alarm durumuna geçirildi.

SON FÜZE DENİZE DÜŞTÜ

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran’dan fırlatılan toplam dört füzeden üçünün hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiği belirtildi. BAE'nin Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı.

"Hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da " İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava tehditlerinin başarılı bir şekilde önlenmesinin sonucu olduğu aktarılan açıklamada, vatandaşlara resmi kaynaklardan bilgi edinme, gerçekleri doğrulama ve uyarı mesajları alındığında güvenlik prosedürlerine uyma çağrısı yapıldı.

PETROL TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentine düzenlenen dron saldırısının ardından bir petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının boyutuna ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE'YE AİT PETROL GEMİSİ DE VURULDU

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC’a ait tanker gemisinin geçiş sırasında İran kaynaklı iki İHA ile vurulduğu belirtildi. Açıklamada saldırı şiddetle kınandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken, olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan ve ticari gemilere yönelik saldırıları yasaklayan 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu kaydedildi.

“KORSANLIK” VURGUSU

Açıklamada, ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı’nın baskı unsuru olarak kullanılmasının İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen “korsanlık” olduğu ifade edildi. Söz konusu eylemin bölgesel istikrara ve küresel enerji güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

İlgili Haberler