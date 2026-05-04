Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin transfer maliyetini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, gelen tepkilerin ardından yanlış anlaşıldığını ifade ederek sarı-lacivertli camiadan özür diledi.

Trendyol 1. Lig'i birinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Erzurum spor Başkanı Ahmet Dal, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''BU KULÜPLERİN BORCU BİZİM BORCUMUZ OLUYOR''

Kante transferinin maliyetini eleştiren Ahmet Dal " Fenerbahçe, Kante'ye devre arasında 14,5 milyon euro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig'de ilk 10'da bitirebilecek düzeydedir. İkinci sene 11 milyon euro, üçüncü sene 11 milyon euro alacak ve biliyoruz ki bu sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor." demişti. Bu sözler spor kamuoyunda tepkilere neden oldu.

KANTE SÖZLERİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Bu açıklamasının ardından bir açıklama daha yapan Ahmet Dal, yanlış anlaşıldığını ifade ederek "Türk futbolunun lokomotifi dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların harcadıkları para ve ekonomilerini konuşurken şöyle bir örnek verdim: Bir Anadolu kulübünün ilk kez Süper Lig'e çıktığında 10-15 milyon euro ligde kalma bütçesi oluyor. O sırada da aklıma Kante'nin Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği 14 milyon euro geldi. 14 milyon euro, normal şartlarda bir Anadolu kulübünün ligde kalması için yeterli olan parayı, bir büyük kulüp bir oyuncuya verebiliyor, dedim. Burada ne Fenerbahçe'nin transfer politikasını eleştirmek, yine söylüyorum, bizim buna hakkımız da yok, haddimiz de yok.'' dedi.

''YANLIŞ ANLAŞILDIM, ÖZÜR DİYORUM''

Sözlerine devam eden Başkan Dal, ''Büyük kulüplerin gelirleri de büyük; bu paraları verebilirler. Oyuncular da gelebilir, gelmelidir. Kante'yi çok severim; Fenerbahçe'ye gelmeden önce de takip ettiğim, hem saha içi hem saha dışında bildiğimiz bir oyuncu. Kırdığım, üzdüğüm varsa özür dilerim. Yanlış anlaşıldım ama tüm futbol kamuoyundan, taraftarlardan ve Fenerbahçeli taraftarlardan özür diliyorum. Konu sanırım açıklığa kavuştu." açıklamasını yaptı.

Cemre Yıldız
