Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara

Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde fırtınanın yol açtığı hasarlar nedeniyle eğitime 4 gün ara verildi.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ve süper hücre fırtınası en çok Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir'de olumsuzluklara neden oldu. Afet, şehirde ağır hasar yaratırken, okullar da nasibini aldı. Şanlıurfa Valiliği, hasarların giderilmesi için eğitime ara verildiğini açıkladı.

ŞANLIURFA'NIN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "03.05.2026 tarihinde olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak;

Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime (4) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 40 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Şanlıurfa Valiliğinden dün yapılan açıklamada hasarın boyutu için şu ifadelere yer verilmişti: "Birecik ilçemizde gerçekleşen ani kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine ve binaların çatılarında hasara yol açmış, ayrıca yer yer su baskınları oluşmuştur. Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir.

22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize başsağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel ihtiyaçlı, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."